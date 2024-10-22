Скандал із фейковими інвалідностями — у ДБР попередили чиновників

У ДБР заявили, що загрожує чиновникам із фейковою інвалідністю
Чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність. Проти порушників ДБР відкриватиме кримінальні справи.
Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону у вівторок, 22 жовтня.
Фейкові інвалідності в чиновників
В Україні будуть проведені перевірки чиновників на наявність фейкових статусів "особа з інвалідністю". Якщо випадки отримуватимуть підтвердження, проти порушників закону буде розпочато розслідування.
"Буде створено робочу групу. Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, отримала інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження", — заявили в ДБР.
За словами речниці ДБР, підозри чиновникам можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу України. Це можуть бути підробка документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупованні.
Як зазначила Тетяна Сап'ян, головне завдання ДБР буде в доведенні справи до суду.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 жовтня розповів про ліквідацію МСЕК та наявність даних щодо сотень фактів необґрунтованих інвалідностей у посадовців.
Також Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України оприлюднила результати роботи по корупціонерах в МСЕК з початку року. За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.
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