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У ДБР заявили, що загрожує чиновникам із фейковою інвалідністю

22 жовтня 2024 23:17
Галина Шподарева - редактор
Скандал із фейковими інвалідностями — у ДБР попередили чиновників
Автівка з наліпкою "особа з інвалідністю". Фото ілюстративне: auto-dor.com.ua
Галина Шподарева - редактор

Чиновникам, чия інвалідність виявиться фейковою, загрожує відповідальність. Проти порушників ДБР відкриватиме кримінальні справи. 

Про це повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону у вівторок, 22 жовтня.

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В Україні будуть проведені перевірки чиновників на наявність  фейкових статусів "особа з інвалідністю". Якщо випадки отримуватимуть підтвердження, проти порушників закону буде розпочато розслідування.

"Буде створено робочу групу. Якщо в результаті перевірки будуть підозри, що людина, працюючи в державних органах і обіймаючи певну посаду, отримала інвалідність незаконно, це буде підставою для відкриття кримінального провадження", — заявили в ДБР.

За словами речниці ДБР, підозри чиновникам можуть оголошувати за різними статтями Кримінального кодексу України. Це можуть бути підробка документів, шахрайство, незаконне збагачення, участь в організованому злочинному угрупованні.

Як зазначила Тетяна Сап'ян, головне завдання ДБР буде в доведенні справи до суду.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 жовтня розповів про ліквідацію МСЕК та наявність даних щодо сотень фактів необґрунтованих інвалідностей у посадовців.

Також Новини.LIVE писали, що Служба безпеки України оприлюднила результати роботи по корупціонерах в МСЕК з початку року. За матеріалами СБУ, підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність.

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