Ліквідація МСЕК, перевірки пенсій чиновників та кадрові зміни — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію всіх МСЕК. Також Володимир Зеленський анонсував кадрові рішення через корупційний скандал та повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували" собі інвалідності.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні у вівторок, 22 жовтня.

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Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання РНБО за численними фактами порушень МСЕК і фальшивих інвалідностей для посадовців.

"Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", — сказав президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, для реальних і системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності.

"Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади — у вертикалі контролю за МСЕК", — йдеться у зверненні.

Рішення РНБО щодо ліквідації МСЕК

Рішення РНБО передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які "організували собі інвалідності".

На засіданні доповіли голови Служби безпеки України Малюк та міністр внутрішніх справ Клименко щодо перевірок і розслідувань, які вже тривають.

"Були, на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров’я України та міністра соціальної політики України", — підкреслив Зеленський.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що окремо треба "пройтися по всіх горизонталях місцевої влади".

Сьогодні ж на РНБО обговорили також ситуацію в органах прокуратури України, після чого генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення.

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ озвучила результати роботи по корупціонерах в МСЕК з початку року. За матеріалами СБУ підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.