Ликвидация МСЭК, проверки пенсий чиновников и кадровые изменения — обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о ликвидации всех МСЭК. Также Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения из-за коррупционного скандала и полного аудита пенсий и других начислений всем чиновникам, которые "организовали" себе инвалидности.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении во вторник, 22 октября.

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Владимир Зеленский 22 октября провел заседание СНБО по многочисленным фактам нарушений МСЭК и фальшивых инвалидностей для чиновников.

"Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим надо тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", — сказал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, для реальных и системных изменений надо провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности.

"Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения из-за этой ситуации в центральных органах власти — в вертикали контроля за МСЭК", — говорится в обращении.

Решение СНБО о ликвидации МСЭК

Решение СНБО предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем чиновникам, которые "организовали себе инвалидности".

На заседании доложили главы Службы безопасности Украины Малюк и министр внутренних дел Клименко о проверках и расследованиях, которые уже продолжаются.

"Были, к сожалению, очень неубедительные доклады министра здравоохранения Украины и министра социальной политики Украины", — подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что отдельно надо "пройтись по всем горизонталям местной власти".

Сегодня же на СНБО обсудили также ситуацию в органах прокуратуры Украины, после чего генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Напомним, 22 октября Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Также Новини.LIVE писали, что СБУ озвучила результаты работы по коррупционерам в МСЭК с начала года. По материалам СБУ подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч выводов об инвалидности.