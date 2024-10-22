Ліквідація МСЕК — Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони. У документі йдеться про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Відповідний указ було опубліковано на сайті Президента у вівторок, 22 жовтня.

Читайте також:

Ліквідація МСЕК

Протягом наступних трьох місяців здійснюватиметься перевірка рішень щодо встановлення інвалідності для державних посадовців. Усі необґрунтовані рішення будуть переглянуті. За два тижні буде створений план цифровізації процесів МСЕК.

Крім того, протягом тижня заплановано провести аудит пенсійних виплат по інвалідності для держслужбовців. Метою цього аудиту є підвищення прозорості системи нарахувань пенсій та перегляд механізмів, що регулюють ці процеси.

Нагадаємо, Зеленський у вівторок, 22 жовтня, провів засідання Ради національної безпеки і оборони. На ньому посадовці обговорили ситуації у МСЕК і зловживанням стосовно оформлення інвалідності.

Також ми писали, що у Службі безпеки України озвучили результати роботи по корупціонерах в медико-соціальних експертних комісіях з початку року. За матеріалами СБУ підозру отримали 64 посадовці МСЕК, а також скасовано понад чотири тис. висновків про інвалідність.