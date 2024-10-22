Жодного посадовця МСЕК не посадили у в'язницю - журналісти ЕП проаналізували ситуацію

Обшуки у посадовця МСЕК. Фото: ДБР

Від початку жовтня у низки керівників обласних МСЕКів виявили величезні статки та нерухомість. Правоохоронці викрили корупційні схеми, до яких були залучені і прокурори.

Про це йдеться в аналізі Економічної Правди.

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Журналісти проаналізували судові вироки і виявили, що жодного посадовця МСЕК з початку повномасштабної війни не посадили за ґрати. Водночас більшість з них отримали дуже лояльні штрафи по декілька тисяч гривень або умовні вироки.

У матеріалі йдеться, що такі справи в судах зазвичай "розвалюють" прокурори за допомогою угод із підозрюваними про визнання винуватості. В обмін вони отримують м'яке або суто формальне покарання.

За даними співрозмовників ЕП з економічного блоку уряду, рядові прокурори лише в 19% декларацій вказали отримання пенсії. Водночас серед керівного складу це зустрічається у 38% випадків.

Інфографіка ЕП

Нагадаємо, за даними Держстату, лише за 2023 рік в Україні отримали інвалідність понад 230 тисяч людей. З них 138,1 тисячі — це чоловіки.

Також ми писали, що голова МОЗ Віктор Ляшко заявив про масштабну перевірку рішень щодо надання інвалідності після скандалу у Хмельницькій МСЕК.

Крім того, Зеленський провів засідання РНБО стосовно корупційних схем у МСЕК. Він доручив правоохоронцями розслідувати випадки надання фіктивних інвалідностей.