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Скандал у Хмельницькій МСЕК — виплили нові подробиці

20 жовтня 2024 16:41
Галина Шподарева - редактор
Корупційний скандал в Хмельницькій МСЕК набирає обертів
Слідчі дії із затриманою головою Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою. Фото: Офіс Генерального прокурора
Галина Шподарева - редактор

Корупційний скандал із Хмельницькою медико-соціальною експертною комісією обростає новими подробицями. Стало відомо, що поки МСЕК торгувала фіктивними інвалідностями, людям із реальними підставами для отримання груп відмовляли. 

Про це повідомило ТСН.

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Як стало відомо ТСН, затримана голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа від посади не відсторонена.

Тим часом кілька людей, які мають реальні підстави для оформлення інвалідності та отримали відмови, розповіли свої історії.

Так, ветеран Олександр звільнився з війська після того, як медики встановили титанову пластину через проблеми з хребтом. Подав документи на оформленні групи — отримав відмову.

"Мені були одні люди сказали так, якби від 3 до 4, певно, це питання було би закрите", — розповів військовий.

В Інни Пориваєвої — параліч правої руки та інвалідність з дитинства, яку продовжували постійно, але в грудні минулого року отримала відмову. 

Петро отримав поранення ноги на Бахмутському напрямку майже рік тому. Низка операцій, лікування і реабілітація.

"Постійно вона в мене болить, сіпає, смикає, голками коле. Ходити не можу, бо починає пекти боліти, опухає", — розповідає військовий.

Медики скерували його до МСЕКу як претендента на отримання групи інвалідності. Але у комісії, де засідав і нинішній її очільник, підстав для цього не побачили.

Адвокатка Тетяна Бідюк
Адвокатка Тетяна Бідюк. Фото: скриншот

Коментар адвоката

Як розповіла адвокатка Тетяна Бідюк, є випадки, коли люди по дев'ять місяців чекають або відмову, або призначення групи. Але після реформування МСЕК, яке планують зробити, строки розгляду документів мають бути чіткими, каже адвокатка. 

"МСЕК має надати або групу інвалідності, або вмотивовану відмову. Те, чого ми зараз на практиці не бачимо", — розповіла адвокатка.

У разі, якщо реформа запрацює, до МСЕК може направити й сімейний лікар. Також існуватиме електронна медична історія хвороби, аби не робити постійно одні й ті ж обстеження.  

"Коли пройшов лікування, після цього він проходить те саме коло ВЛК, тих саме лікарів, коло на МСЕК", — пояснює адвокатка.

Чим зрозуміліше, тим менше простору для корупції, впевнена адвокатка. 

Разом із тим пів сотні прокурорів Хмельниччини та їхні родичі змогли отримати інвалідність. Як повідомили в Офісі генпрокурора, за цим фактом триває перевірка.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що наразі триває робота над реформуванням медико-соціальної експертизи — плануються як глобальні, так і точкові зміни.

Також Новини.LIVE писали, що резонансний скандал щодо корупції в МСЕК Хмельниччини викликав реакцію й у військових. Так, командир другого штурмового батальйону 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук розповів, що більша частина ветеранів з Хмельниччини, які подали в МСЕК документи на інвалідність, отримувала відмову.

особа з інвалідністю корупція інвалідність Хмельницька область МСЕК хабар

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