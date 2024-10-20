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Скандал в Хмельницкой МСЭК — выплыли новые подробности

20 октября 2024 16:41
Галина Шподарева - редактор
Коррупционный скандал в Хмельницкой МСЭК набирает обороты
Следственные действия с задержанной главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой. Фото: Офис Генерального прокурора
Галина Шподарева - редактор

Коррупционный скандал с Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссией обрастает новыми подробностями. Стало известно, что пока МСЭК торговала фиктивными инвалидностями, людям с реальными основаниями для получения групп отказывали.

Об этом сообщило ТСН.

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Как стало известно ТСН, задержанная председатель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа от должности не отстранена.

Тем временем несколько человек, которые имеют реальные основания для оформления инвалидности и получили отказы, рассказали свои истории.

Так, ветеран Александр уволился из армии после того, как медики установили титановую пластину из-за проблем с позвоночником. Подал документы на оформлении группы — получил отказ.

"Мне были одни люди сказали так, если бы от 3 до 4, вероятно, этот вопрос был бы закрыт", — рассказал военный.

У Инны Порываевой — паралич правой руки и инвалидность с детства, которую продолжали постоянно, но в декабре прошлого года получила отказ. 

Петр получил ранение ноги на Бахмутском направлении почти год назад. Ряд операций, лечение и реабилитация.

"Постоянно она у меня болит, дергает, дергает, иглами колет. Ходить не могу, потому что начинает печь, болит, опухает", — рассказывает военный.

Медики направили его в МСЭК, как претендента на получение группы инвалидности. Но в комиссии, где заседал и нынешний ее глава оснований для этого не увидели.

Адвокат Татьяна Бидюк
Адвокат Татьяна Бидюк. Фото: скриншот

Комментарий адвоката


Как рассказала адвокат Татьяна Бидюк, есть случаи, когда люди по девять месяцев ждут или отказа, или назначения группы. Но после реформирования МСЭК, которое планируют сделать, сроки рассмотрения документов должны быть четкими, говорит адвокат. 

"МСЭК должна предоставить или группу инвалидности, или мотивированный отказ. То, чего мы сейчас на практике не видим", — рассказала адвокат.

В случае, если реформа заработает, в МСЭК может направить и семейный врач. Также будет существовать электронная медицинская история болезни, чтобы не делать постоянно одни и те же обследования.  

"Круг прошел лечение, после этого он проходит тот же круг ВВК, тех же врачей, круг на МСЭК", — объясняет адвокат.

Чем понятнее, тем меньше пространства для коррупции, уверена адвокат. 

Вместе с тем полсотни прокуроров Хмельницкой области и их родственники смогли получить инвалидность. Как сообщили в Офисе генпрокурора, по данному факту проводится проверка.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы — планируются как глобальные, так и точечные изменения.

Также Новини.LIVE писали, что резонансный скандал по поводу коррупции в МСЭК Хмельнитчины вызвал реакцию и у военных. Так, командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук рассказал, что большая часть ветеранов из Хмельницкой области, подавших в МСЭК документы на инвалидность, получала отказ.

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