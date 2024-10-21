МОЗ розкрило дані, скільки чоловіків отримали інвалідність у 2023 році

Понад 230 тисяч українців отримали інвалідність минулого року — скільки чоловіків
В Україні протягом 2023 року понад 230 тисяч людей отримали інвалідність. З цієї кількості 138,1 тисяч — це чоловіки.
Про це пише NV з посиланням на відповідь МОЗ на запит військового адвоката Романа Лихачова.
Надання інвалідності
З понад 230 тисяч людей, які отримали інвалідність минулого року, чоловіків налічується 138,1 тисячі, а жінок — 92,5 тисяч. Серед них:
- 50,2 тисячі у віці до 39 років;
- 105,8 тисяч від 40 до 60 років;
- 74,7 тисяч людей пенсійного віку, з яких 41,6 тисяч жінок та 33 тисячі чоловіків.
Водночас за даними Держстату, станом на 1 січня 2023 року в Україні було понад 2,7 мільйонів осіб з інвалідністю, що становить 6,6% від загальної кількості населення.
Із всієї кількості людей, що отримали інвалідність у 2023 році, 5,8 тисяч — військовослужбовці.
Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив про масштабну перевірку рішень щодо надання інвалідності після скандалу у Хмельницькій МСЕК.
В той час, поки МСЕК продавала фіктивні інвалідності, людям із реальними підставами для отримання груп відмовляли.
А юрист Ігор Ясько в коментарі Новини.LIVE пояснив, як діяти, якщо МСЕК відмовляє вам у продовженні інвалідності.
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