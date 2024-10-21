МОЗ розкрило дані, скільки чоловіків отримали інвалідність у 2023 році

Людина з інвалідністю. Ілюстративне фото: pixabay

В Україні протягом 2023 року понад 230 тисяч людей отримали інвалідність. З цієї кількості 138,1 тисяч — це чоловіки.

Про це пише NV з посиланням на відповідь МОЗ на запит військового адвоката Романа Лихачова.

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Відповідь МОЗ. Фото: NV

Надання інвалідності

З понад 230 тисяч людей, які отримали інвалідність минулого року, чоловіків налічується 138,1 тисячі, а жінок — 92,5 тисяч. Серед них:

50,2 тисячі у віці до 39 років;

105,8 тисяч від 40 до 60 років;

74,7 тисяч людей пенсійного віку, з яких 41,6 тисяч жінок та 33 тисячі чоловіків.

Водночас за даними Держстату, станом на 1 січня 2023 року в Україні було понад 2,7 мільйонів осіб з інвалідністю, що становить 6,6% від загальної кількості населення.

Із всієї кількості людей, що отримали інвалідність у 2023 році, 5,8 тисяч — військовослужбовці.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив про масштабну перевірку рішень щодо надання інвалідності після скандалу у Хмельницькій МСЕК.

В той час, поки МСЕК продавала фіктивні інвалідності, людям із реальними підставами для отримання груп відмовляли.

А юрист Ігор Ясько в коментарі Новини.LIVE пояснив, як діяти, якщо МСЕК відмовляє вам у продовженні інвалідності.