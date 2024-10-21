Статус інвалідності. Фото: з відкритих джерел

Отримання статусу інвалідності в Україні стало однією з наймасштабніших корупційних схем. Голів МСЕК правоохоронці викривають на продажі інвалідності тим, хто немає для цього підстав. Є випадки, коли в людей з реальною інвалідністю вимагають гроші для продовження статусу.

Що робити, якщо комісія відмовляє у статусі особи з інвалідністю тим, хто реально має на це право, Новини.LIVE прокоментував юрист Ігор Ясько.

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Продовження статусу інвалідності

"Якщо відмова у продовженні інвалідності пов'язана з вимаганням хабаря, важливо звернутися до Національного антикорупційного бюро України чи поліції. Правоохоронні органи повинні відкрити кримінальне провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди, але майте на увазі, що наразі ця система у поліції працює недостатньо досконало", — сказав юрист.

Однак він підкреслив, якщо пройти бюрократичний коридор для підтвердження інвалідності стає неможливим через корупцію або інші перешкоди, все одно існують юридичні шляхи захисту порушених прав.

Важливо:

фіксувати всі порушення,

звертатись до правозахисних організацій,

оскаржувати рішення через суд.

"Якщо рішення місцевої комісії МСЕК здається необґрунтованим, можна оскаржити його, звернувшись до вищої МСЕК. Подання має містити аргументи та докази неправомірної відмови у визнанні інвалідності. Якщо на цьому рівні проблему не вирішено, наступним кроком буде подання скарги до Міністерства охорони здоров'я України​. Якщо це не допомогло, також можна оскаржити рішення МСЕК у суді", — пояснив юрист.

Якщо обирати останній шлях, то необхідно подати позовну заяву до адміністративного суду. Відповідно, адвокат допоможе скласти правильно оформлений позов та представити ваші інтереси в суді. Суд призначить незалежну медичну експертизу, яка стане основним доказом для перегляду рішення комісії.

"Якщо наявні об’єктивні медичні показання для встановлення інвалідності​, перейматися не варто, адже суди часто стають на бік позивача в цьому питанні", — підсумував Ясько.

Нагадаємо, після корупційного скандалу з керівницею Хмельницького МСЕК, яка надала статус інвалідності декому з прокурорів області, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки. Внаслідок чого було скасовано висновки щодо статусу інвалідності для 74 військовозобовʼязаних.