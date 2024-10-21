Статус инвалидности. Фото: из открытых источников

Получение статуса инвалидности в Украине стало одной из самых масштабных коррупционных схем. Глав МСЭК правоохранители разоблачают на продаже инвалидности тем, у кого нет для этого оснований. Есть случаи, когда у людей с реальной инвалидность требуют деньги для продления статуса.

Что делать, если комиссия отказывает в статусе лица с инвалидностью тем, кто реально имеет на это право, Новини.LIVE прокомментировал юрист Игорь Ясько.

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Продление статуса инвалидности

"Если отказ в продлении инвалидности связан с требованием взятки, важно обратиться в Национальное антикоррупционное бюро Украины или полицию. Правоохранительные органы должны открыть уголовное производство по факту вымогательства неправомерной выгоды, но имейте в виду, что в настоящее время эта система в полиции работает недостаточно совершенно", — сказал юрист.

Однако он подчеркнул, если пройти бюрократический коридор для подтверждения инвалидности становится невозможным из-за коррупции или других препятствий, все равно существуют юридические пути защиты нарушенных прав.

Важно:

фиксировать все нарушения,

обращаться в правозащитные организации,

оспаривать решение через суд.

"Если решение местной комиссии МСЭК кажется необоснованным, можно обжаловать его, обратившись в высший МСЭК. Представление должно содержать аргументы и доказательства неправомерного отказа в признании инвалидности. Если на этом уровне проблема не решена, следующим шагом будет подача жалобы в Министерство здравоохранения Украины Если это не помогло, также можно обжаловать решение МСЭК в суде", — пояснил юрист.

Если выбирать последний путь, то необходимо подать исковое заявление в административный суд. Соответственно адвокат поможет составить правильно оформленный иск и представить ваши интересы в суде. Суд назначит независимую медицинскую экспертизу, которая станет основным доказательством пересмотра решения комиссии.

"Если имеются объективные медицинские показания для установления инвалидности, беспокоиться не стоит, ведь суды часто становятся на сторону истца в этом вопросе", — подытожил Ясько.

Напомним, после коррупционного скандала с руководительницей Хмельницкого МСЭК, предоставившей статус инвалидности ряду прокуроров области, Министерство здравоохранения провело проверки. В результате были отменены заключения о статусе инвалидности для 74 военнообязанных.