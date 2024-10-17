Аналіз декларацій голови Вінницької та Волинської МСЕК

Військовий на прийомі у лікаря. Фото: Фото: armyinform.com.ua

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував масштабну перевірку 3,5 тисяч рішень щодо надання інвалідності після скандалу з мільйонними статками голови Хмельницької МСЕК. Журналісти вирішили провести власне розслідування, проаналізувавши декларації керівників Вінницької та Волинської МСЕК.

Про це повідомило видання OBOZ.UA у четвер, 17 жовтня.

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Цього разу вдалося виявити лікаря МСЕК, який разом із дружиною-пенсіонеркою володіє 13 квартирами. Серед них є розкішна нерухомість у центрі Києва, площею 260 квадратних метрів. Окрім цього, родина має три автомобілі Tesla і спільний бізнес з начальницею — головою МСЕК.

Аналіз декларації голови Вінницької МСЕК

Голова Вінницької комісії Юлія Даниленко задекларувала заробіток у 221 тис. грн за 2023 рік, а також значні статки, зокрема будинок площею 196,7 квадратних метрів. Журналістам вдалося знайти цей двоповерховий будинок із червоної цегли, оснащений сонячними панелями, що свідчить про зацікавленість родини в альтернативних джерелах енергії. Чоловік Даниленко працює директором у "Вінницяобленерго" і має досвід понад 30 років у цій сфері.

Будинок Даниленко. Фото: Гугл-карти

Крім великого будинку, у Даниленко є квартира у Вінниці площею 49 кв. м, 104 квадратних метри комерційної нерухомості, а також кілька квартир у новобудовах. Родина задекларувала 25 земельних ділянок, чотири квартири та велике комерційне приміщення, що дозволило б їм жити на дохід від оренди.

В автопарку Даниленків — Tesla Model 3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. Tesla була придбана за 58,4 тис. грн, що є досить низькою ціною для такого авто. Також Даниленко є співвласницею ТОВ "Сонячні фермери" разом зі своїм підлеглим, терапевтом Віктором Власюком, якому належить 37,5% підприємства.

Скриншот з декларації Даниленко

Аналіз декларації Власюка

Власюк з 2002 до 2014 року Власюк був головою МСЕК, після чого його місце зайняла Даниленко. Нині Віктор Васильович перебуває на пенсії, працюючи терапевтом. Однак окрім медичної діяльності, разом з Даниленко він отримує дохід від енергетичного бізнесу. Його заробітна плата в МСЕК становить 16,7 тис. грн на місяць, тобто за рік — 200,9 тис. грн. Водночас завдяки спільному партнерству з Даниленко лише офіційний дохід від енергокомпанії склав 1,1 млн грн, а ще 990 тис. грн — від підприємницької діяльності.

Витяг з реєстру. Фото: скриншот

У товаристві "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована й дружина Власюка, яка також на пенсії. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тис. грн, ще 83 тис. грн від ТОВ і 840 тис. грн від підприємницької діяльності. Таким чином, терапевт щомісяця отримує 16,7 тис. грн від роботи в МСЕК, а разом із дружиною — близько 220 тис. грн від енергобізнесу. Але навіть такий значний щомісячний дохід не пояснює наявність великої кількості елітної нерухомості.

Згідно з декларацією, Власюк, можливо, взяв приклад зі своєї начальниці і разом з дружиною придбав три автомобілі Tesla: дві Tesla Model S і одну Tesla Model Y. Він перевершив свою керівницю Даниленко не лише автопарком, а й нерухомістю. У голови МСЕК чотири квартири, а у Власюка з дружиною — 13. Найдорожча з них, оформлена на його дружину Оксану Бланар, розташована в центрі Києва на вул. Інститутській. Це шестикімнатна квартира площею 260 кв. м, де вартість квадратного метра в цьому історичному будинку сягає 3 тис. доларів. Отже, житло може коштувати до 780 тис. доларів, і це лише одна з 13 квартир у їхній власності.

Аналіз декларації голови Волинського МСЕК

Згідно з декларацією голови Волинської МСЕК Василя Тимощука, він володіє 50 об'єктами нерухомості, що ставить його серед найбільших власників землі та житла серед колег. Попри війну, Тимощук продовжує активно купувати земельні ділянки. Так, у липні 2023 року він придбав у селі Олешків на Івано-Франківщині ділянку площею 9862 квадратні метри. Раніше, у 2022 році, він купив ще одну ділянку в цьому ж селі площею 10 013 квадратів, а в 2020 році — 9408 і 10 115 квадратів. У 2019 році він придбав кілька ділянок загальною площею понад 60 тисяч квадратів і нежитлові приміщення різної площі.

Усі ці землі Тимощук передав в оренду своєму підприємству "Аеліта Олешків", засновником і одним із бенефіціарів якого є він сам. Фінальним бенефіціаром компанії виступає його син, Михайло Тимощук. Проте між декларацією та даними реєстру нерухомості є розбіжності: наприклад, у декларації зазначено будинок у селі Олешків площею 229,7 квадратних метрів, але в реєстрі такого будинку не виявлено.

Окрім цього, Тимощук володіє фермерськими спорудами, зокрема телятниками, свинарником, молокопунктом і цехом для виробництва сумок. Він пояснює, що частину майна купив сам, а частину отримав у спадок від матері, яка померла в 2015 році. Спадщина включала невеликий будинок і земельні ділянки в селі Олешків.

Крім того, Тимощук заявляє, що отримав у спадок трикімнатну квартиру в Луцьку площею 133,9 квадратних метрів, хоча незрозуміло, як вона перейшла до його матері. Тим часом його дружина Наталія, яка працювала у Луцькому міськрайонному суді, подала на розлучення після 20 років шлюбу, і в 2019 році їх офіційно розлучили. Тимощук також кілька разів балотувався в депутати місцевих рад від різних політичних партій.

Нагадаємо, корупційні скандали щодо куплених інвалідностей та довідок з'являються чи не щодня. Правоохоронці реагують на такі факти. Відбувся суд щодо голови МСЕК Хмельницької області, в якої знайшли мільйони доларів готівкою.

Стало відомо, що очільники МСЕК на Буковині задекларували дорогі автівки, земельні ділянки та майно. У Житомирі поліція викрила лікарку, яка налагодила масштабну корупційну схему через ухилянтів,

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