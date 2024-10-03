Незаконне збагачення нардепа на 11 млн грн — справу скерували до суду

Чоловік підписує документ у суді. Ілюстративне фото: Freepick

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо чинного народного депутата України. Його звинувачують у незаконному збагаченні на суму 11 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба САП у четвер, 3 жовтня.

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Незаконне збагачення нардепа на 11 млн гривень

За даними слідства, у період 2020-2021 років депутат придбав активи на загальну суму 25 млн гривень, тоді як заощадження та офіційний дохід його та його дружини не перевищував 14 млн гривень. Таким чином, різниця в 11 млн гривень була отримана незаконним шляхом.

До майна, про яке йде мова, входять три земельні ділянки на Київщині, п'ять квартир у Києві, два нежитлові приміщення та автомобілі Tesla і Mercedes-Benz.

Зазначається, що для приховування цих активів депутат оформив їх на близьких родичів, проте продовжував повністю ними користуватися.

У середу, 2 жовтня, йому повідомили про підозру.

"Викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції", — йдеться в повідомленні.

Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Одещині викрили керівника комунального підприємства, його спільницю та інженера з технагляду, яких обвинувачують у розкраданні коштів, виділених на капітальний ремонт будинків, постраждалих внаслідок російських обстрілів.

Раніше ми писали про те, що народна депутатка Оксана Савчук заявила, що дуже багато корупціонерів після затримання кудись зникають. На її думку, це часто трапляється через недоліки роботи правоохоронців.