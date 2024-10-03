Незаконное обогащение нардепа на 11 млн грн - дело направили в суд

Мужчина подписывает документ в суде. Иллюстративное фото: Freepick

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата Украины. Его обвиняют в незаконном обогащении на сумму 11 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба САП в четверг, 3 октября.

Читайте также:

Незаконное обогащение нардепа на 11 млн гривен

По данным следствия, в период 2020-2021 годов депутат приобрел активы на общую сумму 25 млн гривен, тогда как сбережения и официальный доход его и его жены не превышал 14 млн гривен. Таким образом, разница в 11 млн гривен была получена незаконным путем.

К имуществу, о котором идет речь, входят три земельных участка в Киевской области, пять квартир в Киеве, два нежилых помещения и автомобили Tesla и Mercedes-Benz.

Отмечается, что для сокрытия этих активов депутат оформил их на близких родственников, однако продолжал полностью ими пользоваться.

В среду, 2 октября, ему сообщили о подозрении.

"Разоблачение преступления состоялось после обнародования журналистских расследований, в частности команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", — говорится в сообщении.

Публикация САП. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области разоблачили руководителя коммунального предприятия, его сообщницу и инженера по технадзору, обвиняемых в хищении средств, выделенных на капитальный ремонт домов, пострадавших в результате российских обстрелов.

Ранее мы писали о том, что народная депутат Оксана Савчук заявила, что очень много коррупционеров после задержания куда-то исчезают. По ее мнению, это часто случается из-за недостатков работы правоохранителей.