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Земельні ділянки та автомобілі — які статки у голів МСЕК на Буковині

15 жовтня 2024 12:25
Аркадій Пастула - Редактор
Декларації голів МСЕК Буковини — майно, авто та доходи
Долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Очільники медико-соціальних експертних комісій вперше почали декларувати доходи цього року. На Буковині вони записали дорогі автомобілі, земельні ділянки та інше майно.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

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Більшість керівників МСЕК у Чернівецькій області працюють на своїх посадах багато років, і це є їхнім основним місцем роботи.

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Зарплата у голів МСЕК на Буковині. Фото: "Молодий буковинець"

Віра Степанівна Лорві, яка очолює міжрайонну загальнопрофесійну МСЕК №1, є терапевтом вищої категорії з 24-річним досвідом експертної роботи. Згідно з її декларацією, у 2023 році її зарплата становила майже 250 тисяч гривень. Вона володіє частиною земельної ділянки площею 643 кв. м у Чернівцях, придбаною у 2009 році, а також часткою житлового будинку площею 97 кв. м. У готівці Лорві зберігає 24 тисячі доларів та 14 тисяч євро, а на банківському рахунку — 94 тисячі гривень.

Найбільша кількість нерухомості

Голова міжрайонної загальнопрофільної МСЕК №2 Олександр Сільвестрович Диякон є хірургом вищої категорії з 21-річним досвідом експертної роботи. У 2023 році його річна зарплата, становила майже 364 тисячі гривень.

Він володіє значною кількістю майна, що робить його найзаможнішим серед голів МСЕК на Буковині. У вересні 2021 року Диякон придбав будинок і три земельні ділянки у селі Вороновиця, де розвинутий туризм. У декларації також зазначено незавершене будівництво садового будинку в цьому ж селі.

У 2019 році він став власником земельної ділянки у селі Михальча, площею понад 1300 кв.м. Також у нього є будинок у селі, площею понад 280 кв.м.

У квітні 2019 році Диякон став власником MERCEDES-BENZ S 600 (2001 рік випуску), у листопаді 2020 році — JEEP RENEGADE (2017 рік випуску), у травні 2022 — VOLKSVAGEN TRANSPORTER (2014 рік випуску).

Готівкою він зберігає 10 000 доларів, 12 000 євро. 

Декларація без грошей

Голова міжрайонної загальнопрофільної МСЕК №3 Людмила Львівна Дейнека є лікарем-терапевтом з 26-річним досвідом експертної роботи.  У своїй декларації вона вказала, що володіє житловим будинком у Чернівцях площею 299 кв. м, який придбала у 2011 році. 

У 2023 році її заробітна плата склала майже 285 тисяч гривень. Також Дейнека є власницею автомобіля MAZDA CX-5, випущеного у 2014 році, який вона придбала у 2015 році за 466 тисяч гривень. У декларації відсутні дані про готівкові кошти або заощадження на банківських рахунках.

Заробіток від оренди

Голова спеціалізованої міжрайонної кардіологічної МСЕК Інга Вікторівна Морська є лікарем-терапевтом і кардіологом з 32-річним досвідом. У її декларації зазначено квартиру в Києві площею 28 кв. м, придбану у 2021 році, а також реєстрацію у квартирі чоловіка, яку було придбано у 2015 році. 

Морська також володіє двома земельними ділянками в Чернівцях, кожна по 600 кв. м, придбаними у 2021 році, та автомобілем Nissan X-TRAIL 2011 року, придбаним того ж року.

Її зарплата за 2023 рік склала близько 346 000 гривень, пенсія — 93 600 гривень, а дохід від оренди — 60 000 гривень. Готівкою зберігає 10 000 євро.

Найбільше коштів на банківських рахунках

Голова спеціалізованої ортопедично-травматологічної МСЕК Іван Георгійович Мельничук є лікарем невропатологом з експертним стажем 24 роки. У декларації зазначено його заробітну плату за 2023 рік у розмірі 295 000 гривень. Він володіє трьома земельними ділянками та житловим будинком площею 133 кв. м. 

Мельничук має два транспортні засоби — Renault Duster 2016 року випуску та мотоцикл Suzuki Djebel 200 2001 року випуску. Готівкою він зберігає 24 000 доларів, а на банківських рахунках — 412 000 гривень. Зарплата його дружини, яка працює у ЧНУ, становить 283 487 гривень. Вона також має на банківських рахунках 341 470 гривень та готівкою 18 000 євро.

Із майна лише гараж

Керівник спеціалізованої міжрайонної онкологічної МСЕК Володимир Іванович Оліферчук — лікар-уролог з 32-річним стажем. У його декларації зазначено, що його річна заробітна плата у МСЕК становить 242 971 гривню, а пенсія — 76 118 гривень. 

У власності з 1990 року має лише гараж площею 29 кв.м. Його дружина володіє квартирою у Чернівцях площею 63 кв.м. та автомобілем Mercedes-Benz ML 320 2007 року випуску, який було придбано у 2013 році. 

Оліферчук зберігає готівкою 7 000 доларів, 2 000 євро і 5 000 гривень.

Дорогі подарунки від чоловіка

Керівник спеціалізованої міжрайонної психоневрологічної МСЕК Тетяна В’ячеславівна Погурська є лікарем-психіатром з експертним стажем чотири роки. Родина проживає в будинку площею 300 кв. м, який належить матері її чоловіка. 

Наприкінці 2023 року Погурська придбала автомобіль Mercedes-Benz GLC 220D 2016 року випуску, вартістю 500 000 гривень. Її річна зарплата у МСЕК становить близько 247 000 гривень, а чоловік заробляє 956 000 гривень від підприємницької діяльності.

Крім того, вона задекларувала два подарунки від чоловіка по 500 000 гривень кожен і отримала 400 000 гривень від продажу рухомого майна.

Тетяна зберігає 100 000 гривень готівкою, 40 000 євро, та має 1 956 гривень на банківських рахунках.

Майно на чоловікові

Головна лікарка комунальної установи "Центр медико-соціальної експертизи" Вікторія Біволаріу задекларувала за 2023 рік заробітну плату в розмірі близько 366 тисяч гривень.

Основна частина майна родини записана на її чоловіка. У сім'ї є три автомобілі:

  • на сина зареєстровано Audi Q7 2009 року, яку придбали у 2020 році;
  • чоловік володіє Toyota Highlander 2015 року, також придбаною у 2020 році;
  • NISSAN LEAF 2015 року випуску, яку купили наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, головний лікар Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи Володимир Решота у своїй декларації вказав заробітну плату за минулий рік у розмірі 499 070 гривень, що становить приблизно 41 589 гривень на місяць.

Раніше на засіданні Хмельницької обласної військової адміністрації було прийнято рішення про проведення комплексної перевірки всіх військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій.

декларація гроші Чернівецька область лікарі доходи МСЕК

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