Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Земельные участки и автомобили — какое имущество у глав МСЭК на Буковине arrow

Земельные участки и автомобили — какое имущество у глав МСЭК на Буковине

15 октября 2024 12:25
Аркадий Пастула - Редактор
Декларации глав МСЭК Буковины — имущество, авто и доходы
Доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Главы медико-социальных экспертных комиссий впервые начали декларировать доходы в этом году. На Буковине они записали дорогие автомобили, земельные участки и другое имущество.

Об этом сообщает "Молодой буковинец".

Читайте также:

Состояние глав МСЭК в Черновицкой области

Большинство руководителей МСЭК в Черновицкой области работают на своих должностях много лет, и это их основное место работы.

null
Зарплата у глав МСЭК на Буковине. Фото: "Молодой буковинец"

Вера Степановна Лорви, возглавляющая межрайонную общепрофессиональную МСЭК №1, является терапевтом высшей категории с 24-летним опытом экспертной работы. Согласно ее декларации, в 2023 году ее зарплата составляла почти 250 тысяч гривен. Она владеет частью земельного участка площадью 643 кв. м в Черновцах, приобретенной в 2009 году, а также долей жилого дома площадью 97 кв. м. В наличности Лорви хранит 24 тысячи долларов и 14 тысяч евро, а на банковском счете — 94 тысячи гривен.

Наибольшее количество недвижимости

Председатель межрайонной общепрофильной МСЭК №2 Александр Сильвестрович Диякон является хирургом высшей категории с 21-летним опытом экспертной работы. В 2023 году его годовая зарплата составляла почти 364 тысячи гривен.

Он владеет значительным количеством имущества, что делает его самым богатым среди председателей МСЭК на Буковине. В сентябре 2021 года Диакон приобрел дом и три земельных участка в селе Вороновица, где развит туризм. В декларации также указано незавершенное строительство садового дома в этом же селе.

В 2019 году он стал владельцем земельного участка в селе Михальча, площадью более 1300 кв.м. Также у него есть дом в селе, площадью более 280 кв.м.

В апреле 2019 году Диякон стал владельцем MERCEDES-BENZ S 600 (2001 год выпуска), в ноябре 2020 году - JEEP RENEGADE (2017 год выпуска), в мае 2022 - VOLKSVAGEN TRANSPORTER (2014 год выпуска).

Наличными он хранит 10 000 долларов, 12 000 евро. 

Декларация без денег

Глава межрайонной общепрофильной МСЭК №3 Людмила Львовна Дейнека является врачом-терапевтом с 26-летним опытом экспертной работы. В своей декларации она указала, что владеет жилым домом в Черновцах площадью 299 кв. м, приобретенный в 2011 году.

В 2023 году ее заработная плата составила около 285 тысяч гривен. Также Дейнека является владелицей автомобиля MAZDA CX-5, выпущенного в 2014 году, которое она приобрела в 2015 году за 466 тысяч гривен. В декларации отсутствуют данные о наличных средствах или сбережениях на банковских счетах.

Заработок от аренды

Глава специализированной межрайонной кардиологической МСЭК Инга Викторовна Морская является врачом-терапевтом и кардиологом с 32-летним опытом. В ее декларации указана квартира в Киеве площадью 28 кв. м, приобретенная в 2021 году, а также регистрация в квартире мужа, которая была приобретена в 2015 году. 

Морская также владеет двумя земельными участками в Черновцах, каждый по 600 кв. м, приобретенными в 2021 году, и автомобилем Nissan X-TRAIL 2011 года, приобретенным в том же году.

Ее зарплата за 2023 год составила около 346 000 гривен, пенсия — 93 600 гривен, а доход от аренды — 60 000 гривен. Наличными хранит 10 000 евро.

Больше всего средств на банковских счетах

Глава специализированной ортопедически-травматологической МСЭК Иван Георгиевич Мельничук является врачом невропатологом с экспертным стажем 24 года. В декларации указана его заработная плата за 2023 год в размере 295 000 гривен. Он владеет тремя земельными участками и жилым домом площадью 133 кв. м.

У Мельничука есть два транспортных средства — Renault Duster 2016 года выпуска и мотоцикл Suzuki Djebel 200 2001 года выпуска. Наличными он хранит 24 000 долларов, а на банковских счетах — 412 000 гривен. Зарплата его жены, работающей в ЧНУ, составляет 283 487 гривен. Она также имеет на банковских счетах 341 470 гривен и наличными 18 000 евро.

Из имущества только гараж

Руководитель специализированной межрайонной онкологической МСЭК Владимир Иванович Олиферчук — врач-уролог с 32-летним стажем. В его декларации отмечено, что его годовая заработная плата в МСЭК составляет 242 971 гривну, а пенсия — 76 118 гривен.

В собственности с 1990 года имеет только гараж площадью 29 кв.м. Его жена владеет квартирой в Черновцах площадью 63 кв.м. и автомобилем Mercedes-Benz ML 320 2007 года выпуска, который был приобретен в 2013 году. 

Олиферчук хранит наличными 7 000 долларов, 2 000 евро и 5 000 гривен.

Дорогие подарки от мужа

Руководитель специализированной межрайонной психоневрологической МСЭК Татьяна Вячеславовна Погурская является врачом-психиатром с экспертным стажем четыре года. Семья проживает в доме площадью 300 кв. м, который принадлежит матери ее мужа. 

В конце 2023 года Погурская приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D 2016 года выпуска, стоимостью 500 000 гривен. Ее годовая зарплата в МСЭК составляет около 247 000 гривен, а муж зарабатывает 956 000 гривен от предпринимательской деятельности.

Кроме того, она задекларировала два подарка от мужа по 500 000 гривен каждый и получила 400 000 гривен от продажи движимого имущества.

Татьяна хранит 100 000 гривен наличными, 40 000 евро, и имеет 1 956 гривен на банковских счетах.

Имущество на муже

Главный врач коммунального учреждения "Центр медико-социальной экспертизы" Виктория Биволариу задекларировала за 2023 год заработную плату в размере около 366 тысяч гривен.

Основная часть имущества семьи записана на ее мужа. У семьи есть три автомобиля:

  • на сына зарегистрировано Audi Q7 2009 года, которую приобрели в 2020 году;
  • муж владеет Toyota Highlander 2015 года, также приобретенной в 2020 году;
  • NISSAN LEAF 2015 года выпуска, которую купили в конце 2023 года.

Напомним, главный врач Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимир Решота в своей декларации указал заработную плату за прошлый год в размере 499 070 гривен, что составляет около 41 589 гривен в месяц.

Ранее на заседании Хмельницкой областной военной администрации было принято решение о проведении комплексной проверки всех военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий.

декларация деньги Черновицкая область врачи доходы МСЭК

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:23 Зачем обстреливают Одессу — стала известна новая стратегия россиян

13:20 Наводил артиллерию на свою бригаду — СБУ задержала предателя

13:11 Выплаты бойцам в 2024 году — кому дают ежемесячно дополнительно 50 тыс. грн

13:01 Пограничники уничтожили минометный расчет и авто россиян

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:55 Львовщину накроют туманы и заморозки — синоптики дали прогноз погоды на завтра

12:53 Брачное агентство для уклонистов — в Одессе задержали организатора

12:53 Установление сроков службы для мобилизованных — сержант ВСУ объяснил, почему это невозможно

12:43 Стефанчук подписал закон о повышении налогов, — нардеп

12:40 Средняя зарплата в 34 тыс. гривен — где в Украине выросла оплата труда

13:23 Зачем обстреливают Одессу — стала известна новая стратегия россиян

13:20 Наводил артиллерию на свою бригаду — СБУ задержала предателя

13:11 Выплаты бойцам в 2024 году — кому дают ежемесячно дополнительно 50 тыс. грн

13:01 Пограничники уничтожили минометный расчет и авто россиян

12:55 Львовщину накроют туманы и заморозки — синоптики дали прогноз погоды на завтра

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

12:53 Брачное агентство для уклонистов — в Одессе задержали организатора

12:53 Установление сроков службы для мобилизованных — сержант ВСУ объяснил, почему это невозможно

12:43 Стефанчук подписал закон о повышении налогов, — нардеп

12:40 Средняя зарплата в 34 тыс. гривен — где в Украине выросла оплата труда

12:30 В Киеве закрыли для пешеходов мост в Голосеевском районе до 2025 года

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

Text

13:00 Рейды ТЦК по всей стране и участие КНДР в войне — эфир День.LIVE

Text

11:42 Массовые минирования по Украине — в полиции сказали, кто к этому причастен

Text

10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Text

09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

Text

08:00 План победы Зеленского и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

00:01 Южанина заявила, что доклад Зеленского о Плане победы будет секретным

14 октября 2024
Text

23:32 Военный отреагировал на рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы"

Text

22:56 Как в Германии проходят традиционные осенние фестивали — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Родители массово вывозят детей из Украины — Южанина назвала причины

Text

20:18 Атака на порт Одессы и представление Плана победы украинцам — главные новости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова