Декларации глав МСЭК Буковины — имущество, авто и доходы

Доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Главы медико-социальных экспертных комиссий впервые начали декларировать доходы в этом году. На Буковине они записали дорогие автомобили, земельные участки и другое имущество.

Об этом сообщает "Молодой буковинец".

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Зарплата у глав МСЭК на Буковине. Фото: "Молодой буковинец"

Вера Степановна Лорви, возглавляющая межрайонную общепрофессиональную МСЭК №1, является терапевтом высшей категории с 24-летним опытом экспертной работы. Согласно ее декларации, в 2023 году ее зарплата составляла почти 250 тысяч гривен. Она владеет частью земельного участка площадью 643 кв. м в Черновцах, приобретенной в 2009 году, а также долей жилого дома площадью 97 кв. м. В наличности Лорви хранит 24 тысячи долларов и 14 тысяч евро, а на банковском счете — 94 тысячи гривен.

Наибольшее количество недвижимости

Председатель межрайонной общепрофильной МСЭК №2 Александр Сильвестрович Диякон является хирургом высшей категории с 21-летним опытом экспертной работы. В 2023 году его годовая зарплата составляла почти 364 тысячи гривен.

Он владеет значительным количеством имущества, что делает его самым богатым среди председателей МСЭК на Буковине. В сентябре 2021 года Диакон приобрел дом и три земельных участка в селе Вороновица, где развит туризм. В декларации также указано незавершенное строительство садового дома в этом же селе.

В 2019 году он стал владельцем земельного участка в селе Михальча, площадью более 1300 кв.м. Также у него есть дом в селе, площадью более 280 кв.м.

В апреле 2019 году Диякон стал владельцем MERCEDES-BENZ S 600 (2001 год выпуска), в ноябре 2020 году - JEEP RENEGADE (2017 год выпуска), в мае 2022 - VOLKSVAGEN TRANSPORTER (2014 год выпуска).

Наличными он хранит 10 000 долларов, 12 000 евро.

Декларация без денег

Глава межрайонной общепрофильной МСЭК №3 Людмила Львовна Дейнека является врачом-терапевтом с 26-летним опытом экспертной работы. В своей декларации она указала, что владеет жилым домом в Черновцах площадью 299 кв. м, приобретенный в 2011 году.

В 2023 году ее заработная плата составила около 285 тысяч гривен. Также Дейнека является владелицей автомобиля MAZDA CX-5, выпущенного в 2014 году, которое она приобрела в 2015 году за 466 тысяч гривен. В декларации отсутствуют данные о наличных средствах или сбережениях на банковских счетах.

Заработок от аренды

Глава специализированной межрайонной кардиологической МСЭК Инга Викторовна Морская является врачом-терапевтом и кардиологом с 32-летним опытом. В ее декларации указана квартира в Киеве площадью 28 кв. м, приобретенная в 2021 году, а также регистрация в квартире мужа, которая была приобретена в 2015 году.

Морская также владеет двумя земельными участками в Черновцах, каждый по 600 кв. м, приобретенными в 2021 году, и автомобилем Nissan X-TRAIL 2011 года, приобретенным в том же году.

Ее зарплата за 2023 год составила около 346 000 гривен, пенсия — 93 600 гривен, а доход от аренды — 60 000 гривен. Наличными хранит 10 000 евро.

Больше всего средств на банковских счетах

Глава специализированной ортопедически-травматологической МСЭК Иван Георгиевич Мельничук является врачом невропатологом с экспертным стажем 24 года. В декларации указана его заработная плата за 2023 год в размере 295 000 гривен. Он владеет тремя земельными участками и жилым домом площадью 133 кв. м.

У Мельничука есть два транспортных средства — Renault Duster 2016 года выпуска и мотоцикл Suzuki Djebel 200 2001 года выпуска. Наличными он хранит 24 000 долларов, а на банковских счетах — 412 000 гривен. Зарплата его жены, работающей в ЧНУ, составляет 283 487 гривен. Она также имеет на банковских счетах 341 470 гривен и наличными 18 000 евро.

Из имущества только гараж

Руководитель специализированной межрайонной онкологической МСЭК Владимир Иванович Олиферчук — врач-уролог с 32-летним стажем. В его декларации отмечено, что его годовая заработная плата в МСЭК составляет 242 971 гривну, а пенсия — 76 118 гривен.

В собственности с 1990 года имеет только гараж площадью 29 кв.м. Его жена владеет квартирой в Черновцах площадью 63 кв.м. и автомобилем Mercedes-Benz ML 320 2007 года выпуска, который был приобретен в 2013 году.

Олиферчук хранит наличными 7 000 долларов, 2 000 евро и 5 000 гривен.

Дорогие подарки от мужа

Руководитель специализированной межрайонной психоневрологической МСЭК Татьяна Вячеславовна Погурская является врачом-психиатром с экспертным стажем четыре года. Семья проживает в доме площадью 300 кв. м, который принадлежит матери ее мужа.

В конце 2023 года Погурская приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLC 220D 2016 года выпуска, стоимостью 500 000 гривен. Ее годовая зарплата в МСЭК составляет около 247 000 гривен, а муж зарабатывает 956 000 гривен от предпринимательской деятельности.

Кроме того, она задекларировала два подарка от мужа по 500 000 гривен каждый и получила 400 000 гривен от продажи движимого имущества.

Татьяна хранит 100 000 гривен наличными, 40 000 евро, и имеет 1 956 гривен на банковских счетах.

Имущество на муже

Главный врач коммунального учреждения "Центр медико-социальной экспертизы" Виктория Биволариу задекларировала за 2023 год заработную плату в размере около 366 тысяч гривен.

Основная часть имущества семьи записана на ее мужа. У семьи есть три автомобиля:

на сына зарегистрировано Audi Q7 2009 года, которую приобрели в 2020 году;

муж владеет Toyota Highlander 2015 года, также приобретенной в 2020 году;

NISSAN LEAF 2015 года выпуска, которую купили в конце 2023 года.

Напомним, главный врач Львовского областного центра медико-социальной экспертизы Владимир Решота в своей декларации указал заработную плату за прошлый год в размере 499 070 гривен, что составляет около 41 589 гривен в месяц.

Ранее на заседании Хмельницкой областной военной администрации было принято решение о проведении комплексной проверки всех военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий.