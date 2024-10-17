Анализ деклараций главы Винницкой и Волынской МСЭК

Военный на приеме у врача. Фото: Фото: armyinform.com.ua

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал масштабную проверку 3,5 тысяч решений по предоставлению инвалидности после скандала с миллионным состоянием главы Хмельницкой МСЭК. Журналисты решили провести собственное расследование, проанализировав декларации руководителей Винницкой и Волынской МСЭК.

Об этом сообщило издание OBOZ.UA в четверг, 17 октября.

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На этот раз удалось обнаружить врача МСЭК, который вместе с женой-пенсионеркой владеет 13 квартирами. Среди них есть роскошная недвижимость в центре Киева площадью 260 квадратных метров. Кроме этого, у семьи есть три автомобиля Tesla и совместный бизнес с начальницей — главой МСЭК.

Анализ декларации главы Винницкой МСЭК

Глава Винницкой комиссии Юлия Даниленко задекларировала заработок в 221 тыс. грн за 2023 год, а также значительное состояние, в том числе дом площадью 196,7 квадратных метров. Журналистам удалось найти это двухэтажное здание из красного кирпича, оснащенное солнечными панелями, что свидетельствует о заинтересованности семьи в альтернативных источниках энергии. Муж Даниленко работает директором в "Винницаоблэнерго" и имеет опыт более 30 лет в этой сфере.

Дом Даниленко. Фото: Гугл-карты

Кроме большого дома у Даниленко есть квартира в Виннице площадью 49 кв. м, 104 квадратных метра коммерческой недвижимости, а также несколько квартир в новостройках. Семья задекларировала 25 земельных участков, четыре квартиры и большое коммерческое помещение, что позволило бы им жить на доход от аренды.

В автопарке Даниленко — Tesla Model 3, Mitsubishi Pajero и Mitsubishi Outlander. Tesla была приобретена за 58,4 тыс. грн, что достаточно низкой ценой для такого авто. Также Даниленко является совладелицей ООО "Солнечные фермеры" вместе со своим подчиненным, терапевтом Виктором Власюком, которому принадлежит 37,5% предприятия.

Скриншот по декларации Даниленко

Анализ декларации Власюка

Власюк с 2002 по 2014 год Власюк был главой МСЭК, после чего его место заняла Даниленко. Сегодня Виктор Васильевич находится на пенсии, работая терапевтом. Однако кроме медицинской деятельности, вместе с Даниленко он получает доход от энергетического бизнеса. Его заработная плата в МСЭК составляет 16,7 тыс. грн в месяц, то есть за год – 200,9 тыс. грн. В то же время, благодаря совместному партнерству с Даниленко, только официальный доход от энергокомпании составил 1,1 млн грн, а еще 990 тыс. грн — от предпринимательской деятельности.

Выдержка из реестра. Фото: скриншот

В обществе "Солнечные фермеры" официально трудоустроена и жена Власюка, также на пенсии. В прошлом году она заработала от энергокомпании 541 тыс. грн., еще 83 тыс. грн. от ООО и 840 тыс. грн. от предпринимательской деятельности. Таким образом, терапевт ежемесячно получает 16,7 тыс. грн от работы в МСЭК, а вместе с женой около 220 тыс. грн от энергобизнеса. Но даже столь значительный ежемесячный доход не объясняет наличие большого количества элитной недвижимости.

Согласно декларации, Власюк, возможно, последовал примеру своей начальницы и вместе с женой приобрел три автомобиля Tesla: два Tesla Model S и один Tesla Model Y. Он превзошел свою руководительницу Даниленко не только автопарком, но и недвижимостью. У главы МСЭК четыре квартиры, а у Власюка с женой - 13. Самая дорогая из них, оформленная на его жену Оксану Бланар, расположена в центре Киева на ул. Институтской. Это шестикомнатная квартира площадью 260 кв. м, где стоимость квадратного метра в этом историческом доме составляет 3 тыс. долларов. Следовательно, жилье может стоить до 780 тыс. долларов, и это всего одна из 13 квартир в их собственности.

Анализ декларации председателя Волынского МСЭК

Согласно декларации главы Волынской МСЭК Василия Тимощука, он владеет 50 объектами недвижимости, что ставит его среди крупнейших собственников земли и жилья среди коллег. Несмотря на войну, Тимощук продолжает активно покупать земельные участки. Так, в июле 2023 года он приобрел в селе Олешкив Ивано-Франковской области площадью 9862 квадратных метра. Ранее, в 2022 году, он купил еще один участок в этом же селе площадью 10 013 квадратов, а в 2020 году – 9 408 и 10 115 квадратов. В 2019 году он приобрел несколько участков общей площадью более 60 тысяч квадратов и нежилых помещений разной площади.

Все эти земли Тимощук передал в аренду своему предприятию "Аэлита Олешкив", учредителем и одним из бенефициаров которого он сам. Финальным бенефициаром компании выступает его сын Михаил Тимощук. Однако между декларацией и данными реестра недвижимости есть разногласия: например, в декларации указан дом в селе Олешков площадью 229,7 квадратных метров, но в реестре такого дома не обнаружено.

Кроме того, Тимощук владеет фермерскими сооружениями, в частности телятниками, свинарником, молокопунктом и цехом для производства сумок. Он объясняет, что часть имущества купил сам, а часть унаследовал от матери, которая умерла в 2015 году. Наследие включало в себя небольшой дом и земельные участки в селе Олешков.

Кроме того, Тимощук заявляет, что унаследовал трехкомнатную квартиру в Луцке площадью 133,9 квадратных метров, хотя непонятно, как она перешла к его матери. Тем временем его жена Наталья, работавшая в Луцком горрайонном суде, подала на развод после 20 лет брака, и в 2019 году их официально разлучили. Тимощук также несколько раз баллотировался в депутаты местных советов разных политических партий.

Напомним, коррупционные скандалы по поводу купленных инвалидностей и справок появляются ежедневно. Правоохранители реагируют на такие факты. Состоялся суд в отношении главы МСЭК Хмельницкой области, в которой нашли миллионы долларов наличными.

Стало известно, что главы МСЭК на Буковине задекларировали дорогие автомобили, земельные участки и имущество. В Житомире полиция разоблачила врача, который наладил масштабную коррупционную схему из-за уклонистов.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что сейчас идет работа над реформированием медико-социальной экспертизы. Чиновник отметил, что планируются как глобальные, так и точечные изменения.