Минздрав раскрыл данные, сколько мужчин получили инвалидность в 2023 году

Более 230 тысяч украинцев получили инвалидность в прошлом году — сколько мужчин
В Украине в течение 2023 года более 230 тысяч человек получили инвалидность. Из этого количества 138,1 тысячи — это мужчины.
Об этом пишет NV со ссылкой на ответ Минздрава на запрос военного адвоката Романа Лихачева.
Предоставление инвалидности
Из более 230 тысяч человек, получивших инвалидность в прошлом году, мужчин насчитывается 138,1 тысячи, а женщин — 92,5 тысячи. Среди них:
- 50,2 тысячи в возрасте до 39 лет;
- 105,8 тысячи от 40 до 60 лет;
- 74,7 тысячи человек пенсионного возраста, из которых 41,6 тысячи женщин и 33 тысячи мужчин.
В то же время, по данным Госстата, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине было более 2,7 миллиона человек с инвалидностью, что составляет 6,6% от общего количества населения.
Из всего количества людей, которые получили инвалидность в 2023 году, 5,8 тысячи — военнослужащие.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о масштабной проверке решений по предоставлению инвалидности после скандала в Хмельницкой МСЭК.
В то время, пока МСЭК продавала фиктивные инвалидности, людям с реальными основаниями для получения групп отказывали.
А юрист Игорь Ясько в комментарии Новини.LIVE объяснил, как поступить, если МСЭК отказывает вам в продлении инвалидности.
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