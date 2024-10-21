Минздрав раскрыл данные, сколько мужчин получили инвалидность в 2023 году

Человек с инвалидностью. Иллюстративное фото: pixabay

В Украине в течение 2023 года более 230 тысяч человек получили инвалидность. Из этого количества 138,1 тысячи — это мужчины.

Об этом пишет NV со ссылкой на ответ Минздрава на запрос военного адвоката Романа Лихачева.

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Ответ Минздрава. Фото: NV

Предоставление инвалидности

Из более 230 тысяч человек, получивших инвалидность в прошлом году, мужчин насчитывается 138,1 тысячи, а женщин — 92,5 тысячи. Среди них:

50,2 тысячи в возрасте до 39 лет;

105,8 тысячи от 40 до 60 лет;

74,7 тысячи человек пенсионного возраста, из которых 41,6 тысячи женщин и 33 тысячи мужчин.

В то же время, по данным Госстата, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине было более 2,7 миллиона человек с инвалидностью, что составляет 6,6% от общего количества населения.

Из всего количества людей, которые получили инвалидность в 2023 году, 5,8 тысячи — военнослужащие.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о масштабной проверке решений по предоставлению инвалидности после скандала в Хмельницкой МСЭК.

В то время, пока МСЭК продавала фиктивные инвалидности, людям с реальными основаниями для получения групп отказывали.

А юрист Игорь Ясько в комментарии Новини.LIVE объяснил, как поступить, если МСЭК отказывает вам в продлении инвалидности.