Обыски у чиновника МСЭК. Фото: ГБР

С начала октября у ряда руководителей областных МСЭК обнаружили огромное состояние и недвижимость. Правоохранители разоблачили коррупционные схемы, к которым были привлечены и прокуроры.

Об этом говорится в анализе Экономической Правды.

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Коррупционные схемы в МСЭК

Журналисты проанализировали судебные приговоры и обнаружили, что ни одного чиновника МСЭК с начала полномасштабной войны не посадили за решетку. В то же время большинство из них получили очень лояльные штрафы по несколько тысяч гривен или условные приговоры.

В материале говорится, что такие дела в судах обычно "разваливают" прокуроры посредством соглашений с подозреваемыми о признании виновности. В обмен они получают мягкое или чисто формальное наказание.

По данным собеседников ЭП из экономического блока правительства, рядовые прокуроры только в 19% деклараций указали получение пенсии. В то же время среди руководящего состава это встречается в 38% случаев.

Инфографика ЭП

Напомним, по данным Госстата, только за 2023 год в Украине получили инвалидность более 230 тысяч человек. Из них 138,1 тысячи — это мужчины.

Также мы писали, что глава Минздрава Виктор Ляшко заявил о масштабной проверке решений по предоставлению инвалидности после скандала в Хмельницкой МСЭК.

Кроме того, Зеленский провел заседание СНБО по коррупционным схемам в МСЭК. Он поручил стражам порядка расследовать случаи предоставления фиктивных инвалидностей.