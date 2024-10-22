Ликвидация МСЭК – Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны. В документе идет речь о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента во вторник, 22 октября.

Читайте также:

Ликвидация МСЭК

В течение следующих трех месяцев будет осуществляться проверка решений по установлению инвалидности для государственных чиновников. Все необоснованные решения будут пересмотрены. Через две недели будет создан план цифровизации процессов МСЭК.

Кроме того, в течение недели планируется провести аудит пенсионных выплат по инвалидности для госслужащих. Цель этого аудита – повышение прозрачности системы начислений пенсий и пересмотр механизмов, регулирующих эти процессы.

Напомним, Зеленский во вторник, 22 октября, провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем должностные лица обсудили ситуации в МСЭК и злоупотреблением в отношении оформления инвалидности.

Также мы писали, что в Службе безопасности Украины были озвучены результаты работы по коррупционерам в медико-социальных экспертных комиссиях с начала года. По материалам СБУ подозрение получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более четырех тысяч выводов об инвалидности.