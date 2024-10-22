Скандал с фейковыми инвалидностями — в ДБР предупредили чиновников

Авто с наклейкой "лицо с инвалидностью". Фото иллюстративное: auto-dor.com.ua

Чиновникам, чья инвалидность окажется фейковой, грозит ответственность. Против нарушителей ГБР будет открывать уголовные дела.

Об этом сообщила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона во вторник, 22 октября.

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Фейковые инвалидности у чиновников

В Украине будут проведены проверки чиновников на наличие фейковых статусов "лицо с инвалидностью". Если случаи будут получать подтверждение, против нарушителей закона будет начато расследование.

"Будет создана рабочая группа. Если в результате проверки будут подозрения, что человек, работая в государственных органах и занимая определенную должность, получил инвалидность незаконно, это будет основанием для открытия уголовного производства", — заявили в ГБР.

По словам пресс-секретаря ГБР, подозрения чиновникам могут объявлять по разным статьям Уголовного кодекса Украины. Это может быть подделка документов, мошенничество, незаконное обогащение, участие в организованной преступной группировке.

Как отметила Татьяна Сапьян, главная задача ГБР будет в доведении дела до суда.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 октября рассказал о ликвидации МСЭК и наличии данных о сотнях фактов необоснованных инвалидностей у должностных лиц.

Также Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины обнародовала результаты работы по коррупционерам в МСЭК с начала года. По материалам СБУ, подозрение получили 64 чиновника МСЭК, также отменено более 4 тыс. заключений об инвалидности.