Чиновникам не вдасться уникнути покарання за фіктивні рішення МСЕК

Фіктивні рішення МСЕК — Верещук запевнила, що чиновників покарають
Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що чиновникам не вдасться уникнути відповідальності за фальсифікацію рішень МСЕК. Йдеться про надання фіктивної інвалідності за гроші.
Про це Верещук сказала в ефірі Ми Україна у вівторок, 22 жовтня.
Відповідальність за корупцію у МСЕК
Верещук розповіла, що президент України чітко покладає відповідальність на посадових осіб та очільників органів, які допустили корупційні схеми у МСЕК. Йдеться, зокрема, і про Офіс Генерального прокурора.
"Люди чекають справедливості, потрібні невідкладні кроки", — сказала вона.
Зазначимо, що після засідання РНБО сьогодні Генпрокурор Андрій Костін написав заяву про відставку.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав уряду місяць, аби перевірити діагнози всіх чиновників. У першу чергу, це стосується топпосадовців.
Крім того, Верещук анонсувала ще низку кадрових змін в Україні через корупційні схеми у МСЕК.
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