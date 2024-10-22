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Фіктивні рішення МСЕК — Верещук запевнила, що чиновників покарають

22 жовтня 2024 21:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Чиновникам не вдасться уникнути покарання за фіктивні рішення МСЕК
Заступниця голови ОП Ірина Верещук. Фото: пресслужба Мінреінтеграції
Євгенія Брюховецька - редактор

Заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що чиновникам не вдасться уникнути відповідальності за фальсифікацію рішень МСЕК. Йдеться про надання фіктивної інвалідності за гроші.

Про це Верещук сказала в ефірі Ми Україна у вівторок, 22 жовтня.

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Відповідальність за корупцію у МСЕК

Верещук розповіла, що президент України чітко покладає відповідальність на посадових осіб та очільників органів, які допустили корупційні схеми у МСЕК. Йдеться, зокрема, і про Офіс Генерального прокурора.

"Люди чекають справедливості, потрібні невідкладні кроки", — сказала вона.

Зазначимо, що після засідання РНБО сьогодні Генпрокурор Андрій Костін написав заяву про відставку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав уряду місяць, аби перевірити діагнози всіх чиновників. У першу чергу, це стосується топпосадовців.

Крім того, Верещук анонсувала ще низку кадрових змін в Україні через корупційні схеми у МСЕК.

Володимир Зеленський Офіс президента чиновники РНБО інвалідність МСЕК

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