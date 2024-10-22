Чиновникам не удастся избежать наказания за фиктивные решения МСЭК

Фиктивные решения МСЭК — Верещук заверила, что чиновников накажут
Заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук заявила, что чиновникам не удастся избежать ответственности за фальсификацию решений МСЭК. Речь идет о предоставлении фиктивной инвалидности за деньги.
Об этом Верещук сказала в эфире Ми Україна во вторник, 22 октября.
Ответственность за коррупцию в МСЭК
Верещук рассказала, что президент Украины четко возлагает ответственность на чиновников и руководителей органов, которые допустили коррупционные схемы в МСЭК. Речь идет, в частности, и об Офисе Генерального прокурора.
"Люди ждут справедливости, нужны неотложные шаги", — сказала она.
Отметим, что после заседания СНБО сегодня генпрокурор Андрей Костин написал заявление об отставке.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский дал правительству месяц, чтобы проверить диагнозы всех чиновников. В первую очередь это касается топ-чиновников.
Кроме того, Верещук анонсировала еще ряд кадровых изменений в Украине из-за коррупционных схем в МСЭК.
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