Генпрокурор Андрій Костін пішов у відставку

Генеральний прокурор Андрій Костін. Фото: facebook.com/AndriyKostinUa

Генеральний прокурор Андрій Костін пішов у відставку. Це сталося після скандалів із медико-соціальними експертними комісіями.

Про це заявив Андрій Костін у Telegram у вівторок, 22 жовтня.

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Костін розповів, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо очевидно аморальної ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів. Наразі на всіх рівнях в державі тривають перевірки. За його словами, багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України.

"Вважаю абсолютно правильною позицію Президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність. У тому числі політична відповідальність", — наголосив Костін.

Він додав, що звільняється з посади генпрокурора.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловився щодо чуток про можливу відставку начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова, зазначивши, що не має наміру їх змінювати.

Раніше у відставку пішов очільник правління Укрзалізниці Євген Лященко. На посаді його замінив вже Олександр Перцовський.