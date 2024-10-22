Зеленський відреагував на чутки про відставку Буданова та Умєрова

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо відставки начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова. Він наголосив, що не планував їх змінювати.

Про це український лідер розповів під час зустрічі з журналістами, передає "РБК-Україна" у вівторок, 22 жовтня.

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"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 22 жовтня Зеленський підписав закон №11484, який вносить зміни до Кримінального кодексу, щоб узгодити його з нормами Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Також 21 жовтня Зеленський провів нараду з військовим керівництвом України, під час якої обговорювали, зокрема, наступальну операцію в Курській області.