Зеленский отреагировал на слухи об отставке Буданова и Умерова

Отставка Буданова и Умерова — Зеленский отреагировал на слухи
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отставке начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова. Он подчеркнул, что не планировал их менять.
Об этом украинский лидер рассказал во время встречи с журналистами, передает "РБК-Украина" во вторник, 22 октября.
Слухи об увольнении Буданова и Умерова
"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, 22 октября Зеленский подписал закон №11484, вносящий изменения в Уголовный кодекс, чтобы согласовать его с нормами Римского устава Международного уголовного суда.
Также 21 октября Зеленский провел совещание с военным руководством Украины, в ходе которого обсуждали, в частности, наступательную операцию в Курской области.
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