Зеленский отреагировал на слухи об отставке Буданова и Умерова

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи об отставке начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова. Он подчеркнул, что не планировал их менять.

Об этом украинский лидер рассказал во время встречи с журналистами, передает "РБК-Украина" во вторник, 22 октября.

Читайте также:

Слухи об увольнении Буданова и Умерова

"Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 22 октября Зеленский подписал закон №11484, вносящий изменения в Уголовный кодекс, чтобы согласовать его с нормами Римского устава Международного уголовного суда.

Также 21 октября Зеленский провел совещание с военным руководством Украины, в ходе которого обсуждали, в частности, наступательную операцию в Курской области.