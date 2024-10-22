Генпрокурор Андрей Костин ушел в отставку

Генеральный прокурор Андрей Костин. Фото: facebook.com/AndriyKostinUa

Генеральный прокурор Андрей Костин ушел в отставку. Это произошло после скандалов с медико-социальными экспертными комиссиями.

Об этом заявил Андрей Костин в Telegram во вторник, 22 октября.

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Костин рассказал, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. На всех уровнях в государстве продолжаются проверки. По его словам, многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины.

"Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения о предоставлении инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", — подчеркнул Костин.

Он добавил, что увольняется с должности генпрокурора.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу слухов о возможной отставке начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Рустема Умерова, отметив, что не намерен их менять.

Ранее в отставку ушел глава правления Укрзализныци Евгений Лященко. На должности его заменил уже Александр Перцовский.