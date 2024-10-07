Очільник Укрзалізниці Євген Лященко йде у відставку

Очільник Укрзалізниці Євген Лященко. Фото: скриншот

Очільник правління Укрзалізниці Євген Лященко йде у відставку. На посаді його може замінити інший член правління — Олександр Перцовський.

Про це повідомляють пресслужба "Укрзалізниці" та "Європейська правда" у понеділок, 7 жовтня.

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"До наглядової ради АТ "Укрзалізниця" надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління. Наглядова рада має намір розглянути заяву найближчими днями та прийняти всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур", — йдеться у заяві.

За інформацією джерел "Європейської правди", очікуються зміни в правлінні Укрзалізниці, крім відставки Лященка. Посади двох членів правління скоротять, а самі посадовці перейдуть на інші посади всередині компанії.

Кількість членів правління зменшать з восьми до семи, але на місце скорочених позицій додадуть нового члена правління, який займатиметься питаннями управління персоналом.

Також повідомляється, що на заміну Лященку розглядали три кандидатури. Найімовірніше, новим керівником стане Олександр Перцовський, який зараз відповідає за пасажирські перевезення. Якщо наглядова рада підтримає його кандидатуру, призначення може відбутися до кінця місяця.

Нагадаємо, Енергоатом звільнив топменеджера, якого нещодавно спіймали на хабарництві. Йдеться про Олександра Скопича.

Також Верховна Рада наразі не розглядає кадрові зміни в уряді, зокрема, щодо міністрів оборони, цифрової трансформації та керівника ГУР. Подібні рішення можуть ухвалюватися лише за ініціативою Президента України Володимира Зеленського.