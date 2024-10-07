Глава Укрзализныци Евгений Лященко уходит в отставку

Глава Укрзализныци Евгений Лященко. Фото: скриншот

Глава правления Укрзализныци Евгений Лященко уходит в отставку. На должности его может заменить другой член правления — Александр Перцовский.

Об этом сообщают пресс-служба "Укрзализныци" и "Европейская правда" в понедельник, 7 октября.

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"В наблюдательный совет АО "Укрзализныця" поступило заявление от Евгения Лященко о досрочном прекращении полномочий председателя правления. Наблюдательный совет намерен рассмотреть заявление в ближайшие дни и принять все необходимые решения в соответствии с действующими процедурами", — говорится в заявлении.

По информации источников "Европейской правды", ожидаются изменения в правлении Укрзализныци, кроме отставки Лященко. Должности двух членов правления сократят, а сами чиновники перейдут на другие должности внутри компании.

Количество членов правления уменьшат с восьми до семи, но на место сокращенных позиций добавят нового члена правления, который будет заниматься вопросами управления персоналом.

Также сообщается, что на замену Лященко рассматривали три кандидатуры. Скорее всего, новым руководителем станет Александр Перцовский, который сейчас отвечает за пассажирские перевозки. Если наблюдательный совет поддержит его кандидатуру, назначение может состояться до конца месяца.

Напомним, Энергоатом уволил топ-менеджера, которого недавно поймали на взяточничестве. Речь идет об Александре Скопиче.

Также Верховная Рада пока не рассматривает кадровые изменения в правительстве, в частности, относительно министров обороны, цифровой трансформации и руководителя ГУР. Подобные решения могут приниматься только по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского.