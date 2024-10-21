Кабмін призначив Олександра Перцовського новим головою правління Укрзалізниці

Олександр Перцовський. Фото: Укрзалізниця

Кабінет Міністрів України у понеділок, 21 жовтня, призначив нового голову правління компанії "Укрзалізниця". Йдеться про Олександра Перцовського.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" у Telegram.

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Новий голова правління Укрзалізниці

"Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ "Укрзалізниця" призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки", — йдеться у повідомленні.

Євген Лященко, який обіймав посаду голови правління "Укрзалізниці" з березня 2023 року, продовжить свою роботу в компанії на посаді члена правління після закінчення контракту.

Також з посад членів правління "Укрзалізниці" були звільнені Володимир Крот, Орест Логунов та Антон Мішин.

"Олександр Перцовський працює в АТ "Укрзалізниця" з 2020 року. Дотепер він обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям", — йдеться у повідомленні.

Допис "Укрзалізниці". Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо, що Євген Лященко йде у відставку з посади очільника правління "Укрзалізниці".

Також "Укрзалізниця" зафіксувала суттєве зростання попиту на перевезення дитячих груп, які їдуть на оздоровлення та в освітні табори в горах під час осінніх канікул. У зв'язку з цим, залізничники вжили відповідних заходів для коригування графіка ремонтних робіт в гірських районах.