Укрзалізниця розширює залізничні перевезення до ЄС через Угорщину

Підписання меморандуму про збільшення обсягів перевезень до ЄС під час виставки InnoTrans 2024 у Берліні. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзалізниця буде працювати над збільшенням обсягів перевезень до Євросоюзу через Угорщину. Для цього дочірня компанія UZ Cargo Poland та Rail Cargo Hungaria Zrt. уклали угоду про співпрацю. Відповідний меморандум було підписано під час виставки InnoTrans 2024 у Берліні.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у середу, 25 вересня.

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"Прогнозується, що у найближчі роки обсяги залізничних перевезень між Україною та ЄС значно зростуть, особливо інтермодальні та звичайні вантажні перевезення. Організація цих перевезень через Угорщину є одним з пріоритетів для нашої компанії", — йдеться у повідомленні.

Підписання меморандуму про збільшення обсягів перевезень до ЄС під час виставки InnoTrans 2024 у Берліні. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Укрзалізниці назвали основні завдання співпраці:

розвиток перевезень між ЄС та Україною через залізничні переходи Батьово — Епер’єське та Захонь — Чоп;

розробку технології транскордонних перевезень між Україною та Угорщиною;

оптимізація використання вагонів європейської та широкої колії у міжнародних перевезеннях;

підвищення якості обслуговування клієнтів шляхом розробки нових методів транспортування;

спільна роботу над тарифами, вартістю перевезень, організацією вантажопотоків, а також надання повного спектра транспортно-експедиційних послуг.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, відтепер пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ можуть користуватися Wi-Fi під час подорожей. У рамках нововведення доступ до Інтернету було встановлено у десяти поїздах Hyundai, двох поїздах Skoda, двох поїздах Тарпан і двох поїздах з вагонами МПЛТ.

Також Укрзалізниця відновила продаж квитків на поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську. Придбати можна в застосунку, на сайті, в чат-боті або в касах вокзалів.