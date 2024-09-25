Укрзализныця расширяет железнодорожные перевозки в ЕС через Венгрию

Укрзализныця увеличит объемы перевозок в ЕС — что известно
Укрзализныця будет работать над увеличением объемов перевозок в Евросоюз через Венгрию. Для этого дочерняя компания UZ Cargo Poland и Rail Cargo Hungaria Zrt. заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий меморандум был подписан во время выставки InnoTrans 2024 в Берлине.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 25 сентября.
Увеличение перевозок в Евросоюз
"Прогнозируется, что в ближайшие годы объемы железнодорожных перевозок между Украиной и ЕС значительно возрастут, особенно интермодальные и обычные грузовые перевозки. Организация этих перевозок через Венгрию является одним из приоритетов для нашей компании", — говорится в сообщении
В Укрзализныце назвали основные задачи сотрудничества:
- развитие перевозок между ЕС и Украиной через железнодорожные переходы Батево — Эпереске и Захонь — Чоп;
- разработку технологии трансграничных перевозок между Украиной и Венгрией;
- оптимизация использования вагонов европейской и широкой колеи в международных перевозках;
- повышение качества обслуживания клиентов путем разработки новых методов транспортировки;
- совместная работа над тарифами, стоимостью перевозок, организацией грузопотоков, а также предоставление полного спектра транспортно-экспедиционных услуг.
Напомним, теперь пассажиры скоростных поездов Интерсити и Интерсити+ могут пользоваться Wi-Fi во время путешествий. В рамках нововведения доступ к Интернету был установлен в десяти поездах Hyundai, двух поездах Skoda, двух поездах Тарпан и двух поездах с вагонами МПЛТ.
Также Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую. Приобрести можно в приложении, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.
Читайте Новини.LIVE!