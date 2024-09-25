Укрзализныця расширяет железнодорожные перевозки в ЕС через Венгрию

Подписание меморандума об увеличении объемов перевозок в ЕС во время выставки InnoTrans 2024 в Берлине. Фото: t.me/UkrzalInfo

Укрзализныця будет работать над увеличением объемов перевозок в Евросоюз через Венгрию. Для этого дочерняя компания UZ Cargo Poland и Rail Cargo Hungaria Zrt. заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий меморандум был подписан во время выставки InnoTrans 2024 в Берлине.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в среду, 25 сентября.

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Увеличение перевозок в Евросоюз

"Прогнозируется, что в ближайшие годы объемы железнодорожных перевозок между Украиной и ЕС значительно возрастут, особенно интермодальные и обычные грузовые перевозки. Организация этих перевозок через Венгрию является одним из приоритетов для нашей компании", — говорится в сообщении

Подписание меморандума об увеличении объемов перевозок в ЕС во время выставки InnoTrans 2024 в Берлине. Фото: t.me/UkrzalInfo

В Укрзализныце назвали основные задачи сотрудничества:

развитие перевозок между ЕС и Украиной через железнодорожные переходы Батево — Эпереске и Захонь — Чоп;

разработку технологии трансграничных перевозок между Украиной и Венгрией;

оптимизация использования вагонов европейской и широкой колеи в международных перевозках;

повышение качества обслуживания клиентов путем разработки новых методов транспортировки;

совместная работа над тарифами, стоимостью перевозок, организацией грузопотоков, а также предоставление полного спектра транспортно-экспедиционных услуг.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, теперь пассажиры скоростных поездов Интерсити и Интерсити+ могут пользоваться Wi-Fi во время путешествий. В рамках нововведения доступ к Интернету был установлен в десяти поездах Hyundai, двух поездах Skoda, двух поездах Тарпан и двух поездах с вагонами МПЛТ.

Также Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую. Приобрести можно в приложении, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.