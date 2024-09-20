Укрзалізниця запроваджує Wi-Fi у швидкісних поїздах

Потяг Інтерсіті. Фото: Укрзалізниця

Відтепер пасажири швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ можуть користуватися Wi-Fi під час подорожей. У рамках нововведення, доступ до Інтернету було встановлено у 10 поїздах Hyundai, 2 поїздах Skoda, 2 поїздах Тарпан і 2 поїздах з вагонами МПЛТ.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у п'ятницю, 20 вересня.

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В Інтерсіті з'явиться Wi-Fi

"Ми зробили те, про що говорилося роками. Усі пасажири швидкісних поїздів відтепер мають доступ до Інтернету через Wi-Fi. Це було одне з пріоритетних завдань, адже в сьогоднішніх реаліях надважливо залишатися онлайн. Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!", — заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Як підключитися до Wi-Fi під час подорожі?

Увімкніть Wi-Fi на вашому пристрої та виберіть мережу з назвою "WiFi test". Після підключення автоматично відкриється бортовий портал portal.uz.com.ua, де ви зможете ознайомитися з інформацією про поїздку, переглянути електронне меню та залишити відгук про сервіс. Використовуйте безкоштовний трафік обсягом до 1 Гб на швидкості до 10 Мбіт/с. У період тестування послуга Wi-Fi залишається безкоштовною для всіх пасажирів.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила продаж квитків на поїзд Варшава-Львів через Раву-Руську. Придбати можна в застосунку, на сайті, в чат-боті або в касах вокзалів.

Також ми писали, що Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю сонцезахисних штор для своїх вагонів. За умови тендеру, що розміщується на порталі Prozorro, потяги оснастять шторами на шалені 7 мільйонів гривень.