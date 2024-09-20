Укрзализныця вводит Wi-Fi в скоростных поездах

Поезд Интерсити. Фото: Укрзализныця

Теперь пассажиры скоростных поездов Интерсити и Интерсити+ могут пользоваться Wi-Fi во время путешествий. В рамках нововведения, доступ в Интернет был установлен в 10 поездах Hyundai, 2 поездах Skoda, 2 поездах Тарпан и 2 поездах с вагонами МПЛТ.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 20 сентября.

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"Мы сделали то, о чем говорилось годами. Все пассажиры скоростных поездов теперь имеют доступ в Интернет через Wi-Fi. Это была одна из приоритетных задач, ведь в сегодняшних реалиях важно оставаться онлайн. Поэтому, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми Спасибо всей команде, которая наконец сделала этот проект реальностью!" , — заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Как подключиться к Wi-Fi во время поездки?

Включите Wi-Fi на устройстве и выберите сеть под названием "WiFi test". После подключения автоматически откроется портал portal.uz.com.ua, где вы сможете ознакомиться с информацией о поездке, просмотреть электронное меню и оставить отзыв о сервисе. Бесплатный трафик объемом до 1 Гб на скорости до 10 Мбит/с. В период тестирования услуга Wi-Fi остается бесплатной для всех пассажиров.

Напомним, Укрзализныця возобновила продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую. Приобрести можно в приложении, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.

Также мы писали, что "Укрзализныця" объявила тендер на закупку солнцезащитных штор для своих вагонов. При условии тендера, размещаемого на портале Prozorro, поезда оснастят шторами на сумасшедшие 7 миллионов гривен.