Укрзалізниця адаптує графік ремонтів в горах для подорожей на канікулах

Потяг. Фото: today.ua

Укрзалізниця повідомила про значний сплеск попиту на поїздки дитячих груп на оздоровлення та освітні табори в горах під час осінніх канікул. Зважаючи на це, залізничники вжили заходів для адаптації графіка ремонтних робіт в горах.

Про це компанія повідомила у вівторок, 15 жовтня.

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Раніше було оголошено про закриття ділянки Івано-Франківськ — Рахів на ремонт з 13 по 31 жовтня. Це рішення було ухвалене для підготовки колії до пікового зимового сезону, однак з урахуванням великої кількості групових заявок, які надійшли через онлайн-портал, Укрзалізниця вирішила відкрити рух на важливих напрямках.

"Отримавши 300+ групових заявок через наш онлайн-портал саме на 27 жовтня, ми в цю дату відкриваємо рух через Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту та Ясіню. Для зворотного вивозу дитячих груп ми так само відкриємо рух і 31 жовтня", – йдеться у коментарі компанії.

Квитки на поїзди, які зможуть забезпечити перевезення на ці дати, вже доступні в застосунку Укрзалізниці.

Раніше ми писали, що також Укрзалізниця на час осінніх шкільних канікул призначила рейси додаткового поїзда №115/116 "Київ — Одеса — Київ". Квитки на потяг можна придбати у застосунку підприємства, на сайті, в чат-боті або у касах вокзалів.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Національна поліція затримали групу неповнолітніх. Вони підпалювали об'єкти Укрзалізниці на замовлення Росії у Чернігівській області.