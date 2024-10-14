На Чернігівщині затримали підлітків, які підпалювали об'єкти залізниці — що їм загрожує

Підпал релейної шафи. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

Служба безпеки України та Національна поліція затримали групу неповнолітніх. Вони підпалювали об'єкти "Укрзалізниці" на замовлення Росії у Чернігівській області.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у понеділок, 14 жовтня.

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Підпалювали об'єкти Укрзалізниці

За даними слідства, росіяни діяли через 15-річного мешканця Ніжинського району на Чернігівщині: він активно шукав "легкого заробітку" в Telegram-каналах й таким чином потрапив у поле зору російських спецслужб.

"За інструкцією окупантів фігурант залучив до підривної діяльності двох однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого", — йдеться у повідомленні.

Для виконання завдань ворога підлітки встановлювали геолокації обладнання залізниці та підпалювали його легкозаймистою сумішшю. Таки чином вони пошкодили релейну шафу, яка відповідає за безпеку руху поїздів на стратегічно важливій ділянці.

Правоохоронці затримали всіх чотирьох неповнолітніх паліїв "на гарячому", їм повідомили про підозру у диверсії. Тепер зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець просить Верховну Раду посилити відповідальність злочинців, які підпалюють автомобілі військовослужбовцям.

Також ми писали, що правоохоронці затримали у Києві чотирьох поплічників російських спецслужб, які підпалювали авто Сил оборони.