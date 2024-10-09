Лубінець пропонує посилити покарання за підпал авто чи напад на військових

Омбудсман України Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець просить Верховну Раду посилити відповідальність злочинців, які підпалюють автомобілі військовослужбовцям. Крім того, посилити покарання він пропонує й у випадку посягань на здоров’я чи майно військовослужбовця або члена його родини.

Про це він повідомив у Telegram.

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Від початку 2024 року в Україні зафіксували 266 фактів підпалу авто ЗСУ

Як зазначив Лубінець, з відкритих джерел стало відомо, що правоохоронці наразі з початку 2024 року зафіксували 266 випадків підпалів автомобілів військовослужбовців та волонтерів. А загалом в Україні пошкодили близько 300 машин у різних регіонах.

"Вбачаю, що в посяганнях на військовослужбовців є посягання не лише на здоров’я та власність окремої людини, але і на порядок управління, фундаментальні засади існування будь-якої держави, особливо в період дії воєнного стану. Тож надіслав до Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності ініціативний лист із запропонованими законодавчими змінами до Кримінального кодексу України", — написав Дмитро Лубінець.

Він пропонує запровадити спеціальні норми про посилену кримінальну відповідальність особам, які посягають на здоров'я чи майно військовослужбовця або ж члена його родини у зв’язку з виконанням ним свого службового обов’язку.

Повідомлення Дмитра Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, що випадки підпалу авто справді дуже поширені. Нерідко громадяни України у пошуках швидкого заробітку погоджуються співпрацювати з російськими агентами, які дають вказівки нищити майно ЗСУ. Так у Києві СБУ затримала чотирьох агентів РФ. А на Закарпатті нещодавно впіймали російського колаборанта, який підпалив машину Збройних сил України та Червоного Хреста.

Також в Одесі під судом опинився підліток, який заради грошей погодився палити машини військових, хоча його батько сам був учасником бойових дій.

А в Києві військовослужбовці тиждень стерегли своє майно та згодом власноруч затримали двох підлітків, які хотіли спалити машини. До слова, вони придумали їм "покарання" за злочин.