Розстріл українських полонених у Нью-Йорку — реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Солдати російської армії впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців у селищі Нью-Йорк, що на Донеччині. Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту фіксувати ці порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у неділю, 6 жовтня.

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Росіяни стратили українських полонених

У пресслужбі полку "Азов" повідомили про те, що у селищі Нью-Йорк Донецької області російські військові вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши полонених українських бійців.

"Страти росіянами українських полонених — це воєнні злочини", — написав Лубінець.

Він наголосив на тому, що як омбудсмен вимагає від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права.

"Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ. Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку", — заявив омбудсмен.

Він додав, що поведінка російських військових толерується від вищого керівництва, тому необхідно фіксувати та перевіряти кожен злочин.

Допис Лубінця. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ окупанти стратили чотирьох українських військових. Це стало відомо після звільнення заводу від окупантів — про злочин розповіли російські полонені.

Раніше ми писали, що росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії Росії.