Расстрел украинских пленных в Нью-Йорке — реакция Лубинца

Лубинец отреагировал на казнь россиянами украинских пленных в Донецкой области
Солдаты российской армии в упор расстреляли трех безоружных украинских бойцов в поселке Нью-Йорк, что в Донецкой области. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество фиксировать эти нарушения международного гуманитарного права.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в воскресенье, 6 октября.
Россияне казнили украинских пленных
В пресс-службе полка "Азов" сообщили о том, что в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные в очередной раз совершили военное преступление, расстреляв пленных украинских бойцов.
"Казни россиянами украинских пленных - это военные преступления", — написал Лубинец.
Он отметил, что, как омбудсмен, требует от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права.
"Именно поэтому по всем вероятным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке", — заявил омбудсмен.
Он добавил, что поведение российских военных терпится от высшего руководства, поэтому необходимо фиксировать и проверять каждое преступление.
Напомним, в Харьковской области по приказу своего командования на территории агрегатного завода в городе Волчанск оккупанты казнили четырех украинских военных. Это стало известно после освобождения завода от оккупантов — о преступлении рассказали российские пленные.
Ранее мы писали, что россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.
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