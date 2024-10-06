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Лубинец отреагировал на казнь россиянами украинских пленных в Донецкой области

6 октября 2024 20:17
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Расстрел украинских пленных в Нью-Йорке — реакция Лубинца
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец, Facebook
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Солдаты российской армии в упор расстреляли трех безоружных украинских бойцов в поселке Нью-Йорк, что в Донецкой области. Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество фиксировать эти нарушения международного гуманитарного права.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в воскресенье, 6 октября.

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В пресс-службе полка "Азов" сообщили о том, что в поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные в очередной раз совершили военное преступление, расстреляв пленных украинских бойцов.

"Казни россиянами украинских пленных - это военные преступления", — написал Лубинец. 

Он отметил, что, как омбудсмен, требует от международного сообщества фиксировать эти нарушения Женевской конвенции об обращении с военнопленными и международного гуманитарного права.

"Именно поэтому по всем вероятным случаям направляю письма на ООН и МККК. Сейчас в срочном порядке от меня идет следующее письмо к ним по случаю в Нью-Йорке", — заявил омбудсмен. 

Он добавил, что поведение российских военных терпится от высшего руководства, поэтому необходимо фиксировать и проверять каждое преступление. 

расстрел украинских бойцов в Донецкой области
Сообщение Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковской области по приказу своего командования на территории агрегатного завода в городе Волчанск оккупанты казнили четырех украинских военных. Это стало известно после освобождения завода от оккупантов — о преступлении рассказали российские пленные.

Ранее мы писали, что россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.

Донецкая область пленные полк "Азов" военные преступления Дмитрий Лубинец война в Украине

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