Російські військові знову розстріляли полонених бійців ЗСУ на Донеччині — відео страти

Російські військові розстрілюють полонених бійців ЗСУ. Фото: скриншот

У селищі Нью-Йорк Донецької області російські військові вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши полонених українських бійців. Момент страти зафіксували на дрон.

Про це повідомили у пресслужбі полку "Азов" у неділю, 6 жовтня.

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Росіяни знову розстріляли полонених військових

Військові повідомляють, що солдати російської армії впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців.

"Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство", — йдеться у повідомленні.

Одним із російських воєнних злочинців виявився Делягін В'ячеслав Геннадійович 1976 року народження.

Він розповів, що їхня штурмова група отримала наказ розстрілювати українських військових, бо "з полоненими багато мороки".

На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Більше того, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у "м'ясні" штурми.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині за наказом свого командування на території агрегатного заводу у місті Вовчанськ окупанти стратили чотирьох українських військових. Це стало відомо після звільнення заводу від окупантів — про злочин розповіли російські полонені.

Також ми писали, що окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії Росії.