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Полк "Азов" заявил о казни россиянами пленных бойцов ВСУ в Нью-Йорке — видео

6 октября 2024 19:38
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Российские военные снова расстреляли пленных бойцов ВСУ в Донецкой области — видео казни
Российские военные расстреливают пленных бойцов ВСУ. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В поселке Нью-Йорк Донецкой области российские военные в очередной раз совершили военное преступление, расстреляв пленных украинских бойцов. Момент смертной казни зафиксировали на дрон.

Об этом сообщили в пресс-службе полка "Азов" в воскресенье, 6 октября.

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Россияне снова расстреляли пленных военных

Военные сообщают, что солдаты российской армии в упор расстреляли троих безоружных украинских бойцов.

"Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство", — говорится в сообщении.

Одним из российских военных преступников оказался Делягин Вячеслав Геннадиевич 1976 года рождения.

Он рассказал, что их штурмовая группа получила приказ расстреливать украинских военных, потому что "с пленными много мороки".

На допросе россиянин дал показания о неоднократных убийствах пленных, которые совершал и совершает его подразделение. Более того, россияне убивают даже своих за отказ идти в "мясные" штурмы.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области по приказу своего командования на территории агрегатного завода в городе Волчанск оккупанты казнили четырех украинских военных. Это стало известно после освобождения завода от россиян.

Также мы писали, что россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.

Донецкая область казнь пленные полк "Азов" военные преступления расстрел

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