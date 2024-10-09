Лубинец предлагает усилить наказание за поджог авто или нападение на военных

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец просит Верховную Раду усилить ответственность преступникам, поджигающим автомобили военнослужащим. Кроме того, усилить наказание он предлагает и в случае посягательств на здоровье или имущество военнослужащего, или члена его семьи.

Об этом он сообщил в Telegram.

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С начала 2024 года в Украине зафиксировали 266 фактов поджога авто ВСУ

Как отметил Лубинец, из открытых источников стало известно, что правоохранители с начала 2024 года зафиксировали 266 случаев поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров. Всего же в Украине повредили около 300 машин в разных регионах.

"Считаю, что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные принципы существования любого государства, особенно в период действия военного положения. Поэтому направил в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности инициативное письмо с предложенными законодательными изменениями в Уголовный кодекс Украины", — написал Дмитрий Лубинец.

Он предлагает ввести специальные нормы об усиленной уголовной ответственности лицам, посягающим на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с исполнением им своего служебного долга.

Сообщение Дмитрия Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, что случаи поджога авто действительно очень распространены. Нередко граждане Украины в поисках быстрого заработка соглашаются сотрудничать с российскими агентами, которые дают указания уничтожать имущество ВСУ. Так, в Киеве СБУ задержала четырех агентов РФ. А на Закарпатье недавно поймали российского коллаборанта, который поджег машину Вооруженных сил Украины и Красного Креста.

Также в Одессе под судом оказался подросток, ради денег согласившийся жечь машины военных, хотя его отец сам был участником боевых действий.

А в Киеве военнослужащие неделю охраняли свое имущество и впоследствии задержали двух подростков, которые хотели сжечь машины. К слову, они придумали им "наказание" за преступление.