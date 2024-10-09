Лубинец предлагает усилить наказание за поджог авто или нападение на военных

Лубинец просит Верховную Раду ужесточить наказание за поджог авто военных
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец просит Верховную Раду усилить ответственность преступникам, поджигающим автомобили военнослужащим. Кроме того, усилить наказание он предлагает и в случае посягательств на здоровье или имущество военнослужащего, или члена его семьи.
Об этом он сообщил в Telegram.
С начала 2024 года в Украине зафиксировали 266 фактов поджога авто ВСУ
Как отметил Лубинец, из открытых источников стало известно, что правоохранители с начала 2024 года зафиксировали 266 случаев поджогов автомобилей военнослужащих и волонтеров. Всего же в Украине повредили около 300 машин в разных регионах.
"Считаю, что в посягательствах на военнослужащих есть посягательство не только на здоровье и собственность отдельного человека, но и на порядок управления, фундаментальные принципы существования любого государства, особенно в период действия военного положения. Поэтому направил в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности инициативное письмо с предложенными законодательными изменениями в Уголовный кодекс Украины", — написал Дмитрий Лубинец.
Он предлагает ввести специальные нормы об усиленной уголовной ответственности лицам, посягающим на здоровье или имущество военнослужащего или члена его семьи в связи с исполнением им своего служебного долга.
Напомним, что случаи поджога авто действительно очень распространены. Нередко граждане Украины в поисках быстрого заработка соглашаются сотрудничать с российскими агентами, которые дают указания уничтожать имущество ВСУ. Так, в Киеве СБУ задержала четырех агентов РФ. А на Закарпатье недавно поймали российского коллаборанта, который поджег машину Вооруженных сил Украины и Красного Креста.
Также в Одессе под судом оказался подросток, ради денег согласившийся жечь машины военных, хотя его отец сам был участником боевых действий.
А в Киеве военнослужащие неделю охраняли свое имущество и впоследствии задержали двух подростков, которые хотели сжечь машины. К слову, они придумали им "наказание" за преступление.
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