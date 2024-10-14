На Черниговщине задержаны подростки, которые поджигали объекты железной дороги — что им грозит

Поджог релейного шкафа. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали группу несовершеннолетних. Они поджигали объекты "Укрзализныци" по заказу России в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 14 октября.

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Поджигали объекты Укрзализныци

По данным следствия, россияне действовали из-за 15-летнего жителя Нежинского района Черниговской области: он активно искал "легкого заработка" в Telegram-каналах и таким образом попал в поле зрения российских спецслужб.

"По инструкции оккупантов фигурант привлек к подрывной деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого", — говорится в сообщении.

Для выполнения задач врага подростки устанавливали геолокацию оборудования железной дороги и поджигали его легковоспламеняющейся смесью. Таким образом они повредили релейный шкаф, отвечающий за безопасность движения поездов на стратегически важном участке.

Правоохранители задержали всех четырех несовершеннолетних поджигателей "на горячем", им сообщили о подозрении в диверсии. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Скриншот поста СБУ

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец просит Верховную Раду усилить ответственность преступников, поджигающих автомобили военнослужащим.

Также мы писали, что правоохранители задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, поджигавших авто Сил обороны.