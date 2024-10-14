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На Черниговщине подростки по заказу РФ поджигали объекты Укрзализныци

14 октября 2024 13:29
Евгения Брюховецкая - редактор
На Черниговщине задержаны подростки, которые поджигали объекты железной дороги — что им грозит
Поджог релейного шкафа. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали группу несовершеннолетних. Они поджигали объекты "Укрзализныци" по заказу России в Черниговской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 14 октября.

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По данным следствия, россияне действовали из-за 15-летнего жителя Нежинского района Черниговской области: он активно искал "легкого заработка" в Telegram-каналах и таким образом попал в поле зрения российских спецслужб.

"По инструкции оккупантов фигурант привлек к подрывной деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого", — говорится в сообщении.

Для выполнения задач врага подростки устанавливали геолокацию оборудования железной дороги и поджигали его легковоспламеняющейся смесью. Таким образом они повредили релейный шкаф, отвечающий за безопасность движения поездов на стратегически важном участке.

Правоохранители задержали всех четырех несовершеннолетних поджигателей "на горячем", им сообщили о подозрении в диверсии. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

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Скриншот поста СБУ

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец просит Верховную Раду усилить ответственность преступников, поджигающих автомобили военнослужащим.

Также мы писали, что правоохранители задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, поджигавших авто Сил обороны.

Укрзализныця украинцы подростки Черниговская область ФСБ война в Украине

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