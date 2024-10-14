На Черниговщине задержаны подростки, которые поджигали объекты железной дороги — что им грозит

На Черниговщине подростки по заказу РФ поджигали объекты Укрзализныци
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали группу несовершеннолетних. Они поджигали объекты "Укрзализныци" по заказу России в Черниговской области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 14 октября.
Поджигали объекты Укрзализныци
По данным следствия, россияне действовали из-за 15-летнего жителя Нежинского района Черниговской области: он активно искал "легкого заработка" в Telegram-каналах и таким образом попал в поле зрения российских спецслужб.
"По инструкции оккупантов фигурант привлек к подрывной деятельности двух одноклассников и еще одного несовершеннолетнего знакомого", — говорится в сообщении.
Для выполнения задач врага подростки устанавливали геолокацию оборудования железной дороги и поджигали его легковоспламеняющейся смесью. Таким образом они повредили релейный шкаф, отвечающий за безопасность движения поездов на стратегически важном участке.
Правоохранители задержали всех четырех несовершеннолетних поджигателей "на горячем", им сообщили о подозрении в диверсии. Теперь злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец просит Верховную Раду усилить ответственность преступников, поджигающих автомобили военнослужащим.
Также мы писали, что правоохранители задержали в Киеве четырех приспешников российских спецслужб, поджигавших авто Сил обороны.
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