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Укрзализныця откроет движение для путешествий детских групп в горы

15 октября 2024 20:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Укрзализныця адаптирует график ремонтов в горах для путешествий на каникулах
Поезд. Фото: today.ua
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Укрзализныця сообщила о значительном всплеске спроса на поездки детских групп на оздоровление и образовательные лагеря в горах во время осенних каникул. Учитывая это, железнодорожники приняли меры по адаптации графика ремонтных работ в горах.

Об этом компания сообщила во вторник, 15 октября.

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Ранее было объявлено о закрытии участка Ивано-Франковск — Рахов на ремонт с 13 по 31 октября. Это решение было принято для подготовки пути к пиковому зимнему сезону, однако с учетом большого количества групповых заявок, поступивших через онлайн-портал, Укрзализныця решила открыть движение по важным направлениям.

"Получив 300+ групповых заявок через наш онлайн-портал именно на 27 октября, мы в эту дату открываем движение через Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту и Ясиню. Для обратного вывоза детских групп мы также откроем движение и 31 октября", — говорится в комментарии компании.

Билеты на поезда, которые смогут обеспечить перевозку на эти даты, уже доступны в Укрзализныце.

Ранее мы писали, что также "Укрзализныця" на время осенних школьных каникул назначила рейсы дополнительного поезда №115/116 "Киев — Одесса — Киев". Билеты на поезд можно приобрести в приложении предприятия, на сайте, в чат-боте или в кассах вокзалов.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали группу несовершеннолетних. Они поджигали объекты "Укрзализныци" по заказу России в Черниговской области.

Укрзализныця дети поезда горы каникулы

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