Кабмин назначил Александра Перцовского новым главой правления Укрзализныци

Александр Перцовский. Фото: Укрзализныця

Кабинет Министров Украины в понедельник, 21 октября, назначил нового главу правления компании "Укрзализныця". Речь идет об Александре Перцовском.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

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"Кабинет Министров Украины по представлению наблюдательного совета АО "Укрзализныця" назначил Александра Перцовского председателем правления компании сроком на три года", — говорится в сообщении.

Евгений Лященко, занимавший должность председателя правления "Укрзализныци" с марта 2023 года, продолжит свою работу в компании в должности члена правления после окончания контракта.

Также с должностей членов правления "Укрзализныци" были уволены Владимир Крот, Орест Логунов и Антон Мишин.

"Александр Перцовский работает в АО "Укрзализныця" с 2020 года. До этого времени он занимал должность члена правления и отвечал за пассажирское направление", — говорится в сообщении.

Пост "Укрзализныци". Фото: скриншот

Напомним, 7 октября стало известно, что Евгений Лященко уходит в отставку с должности главы правления "Укрзализныци".

Также "Укрзализныця" зафиксировала существенный рост спроса на перевозку детских групп, которые едут на оздоровление и образовательные лагеря в горах во время осенних каникул. В связи с этим, железнодорожники приняли соответствующие меры по корректировке графика ремонтных работ в горных районах.