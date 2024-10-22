В Україні перевірять всіх посадовців щодо наявності фальшивих діагнозів

Медогляд у лікарні. Фото: Львівська міськрада

В Україні проведуть перевірки діагнозів у всіх посадовців, у пріоритеті — топпосадовці. Це станеться на тлі корупційних скандалів у МСЕК із купівлею фіктивних інвалідностей.

Про це заявила заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук в ефірі Ми Україна.

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Діагнози посадовців

"Невідкладні і швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топпосадовців. Притягнення до відповідальності осіб, причетних до фальшувань і зловживань, а також невідкладні зміни до законодавства", — зазначила Верещук.

За її словами, саме уряд відповідає за законодавчі ініціативи — МОЗ та Мінсоцполітики повинні невідкладно подати зміни до законодавства, прийняти їх надати чинності. Заступниця керівника ОП наголосила, що на це є місяць.

Нагадаємо, в Офісі Президента анонсували ще низку кадрових рішень через корупційні схеми у МСЕК.

Зокрема, після сьогоднішнього засідання РНБО у відставку подав Генпрокурор Андрій Костін.