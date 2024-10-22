Верещук анонсувала ще низку кадрових рішень через порушення у МСЕК

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук. Фото: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 22 жовтня, провів засідання РНБО стосовно порушень у МСЕК. У результаті нього планується проведення низки кадрових змін.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук в ефірі Ми Україна.

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"Ви бачите перші кадрові рішення. Наступі дні ми теж будемо обговорювати інші кадрові зміни, які матимуть місце", — сказала Верещук.

За її словами, президент "був чіткий" і вона сподівається, що зрозумілий для всіх посадовців, які брали участь у засіданні РНБО.

Нагадаємо, за результатами засідання РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість — список.

Після засідання Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку на тлі корупційних скандалів у МСЕК.