Верещук анонсировала еще ряд кадровых решений из-за нарушений в МСЭК

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 октября, провел заседание СНБО по поводу нарушений в МСЭК. В результате планируется проведение ряда кадровых изменений.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в эфире Ми Україна.

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"Вы видите первые кадровые решения. Следующие дни мы тоже будем обсуждать другие кадровые изменения, которые будут иметь место", — сказала Верещук.

По ее словам, президент "был четким" и она надеется, что понятным для всех чиновников, которые принимали участие в заседании СНБО.

Напомним, по результатам заседания СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость — список.

После заседания Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне коррупционных скандалов в МСЭК.