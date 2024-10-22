Верещук анонсировала еще ряд кадровых решений из-за нарушений в МСЭК

Скандалы в МСЭК — в ОП анонсировали ряд кадровых решений
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 октября, провел заседание СНБО по поводу нарушений в МСЭК. В результате планируется проведение ряда кадровых изменений.
Об этом заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук в эфире Ми Україна.
Кадровые изменения в Украине
"Вы видите первые кадровые решения. Следующие дни мы тоже будем обсуждать другие кадровые изменения, которые будут иметь место", — сказала Верещук.
По ее словам, президент "был четким" и она надеется, что понятным для всех чиновников, которые принимали участие в заседании СНБО.
Напомним, по результатам заседания СНБО определил перечень решений, которые вернут справедливость — список.
После заседания Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне коррупционных скандалов в МСЭК.
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