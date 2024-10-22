В Украине проверят всех должностных лиц о наличии фальшивых диагнозов

Медосмотр в больнице. Фото: Львовский горсовет

В Украине проведут проверки диагнозов у всех чиновников, в приоритете — чиновники. Это произойдет на фоне коррупционных скандалов во МСЭК с покупкой фиктивных инвалидностей.

Об этом заявила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук в эфире Ми Україна.

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Диагнозы должностных лиц

"Неотложные и быстрые проверки на предмет фальшивых диагнозов всех должностных лиц, начиная с топ-чиновников. Привлечение к ответственности лиц, причастных к фальсификации и злоупотреблениям, а также безотлагательные изменения в законодательство", — отметила Верещук.

По ее словам, именно правительство отвечает за законодательные инициативы — Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно подать изменения к законодательству, принять их и ввести в действие. Заместитель руководителя ОП подчеркнула, что на это отводится месяц.

Напомним, в Офисе Президента анонсировали еще ряд кадровых решений из-за коррупционных схем в МСЭК.

В частности, после сегодняшнего заседания СНБО в отставку подал Генпрокурор Андрей Костин.