Скандал с МСЭК — как реагируют партнеры

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: скриншот

Коррупционный скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий негативно воспринимается международными партнерами. Эта ситуация усиливает российскую пропаганду посреди западных государств.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

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Подоляк заявил, что партнеры Украины негативно воспринимают коррупционный скандал вокруг медико-социальных экспертных комиссий. По его словам, когда чиновники нелегально получают статус лица с инвалидностью и предусмотренные выплаты, это уже мародерство, а не коррупция.

Подоляк добавил, что к этому вопросу также приобщается российская пропаганда, которая имеет огромные информационные площадки среди западных стран.

"Что видят наши партнеры? Они видят, что некоторые люди во время войны мародерствуют и получают огромные "доходы". И так далее. Безусловно, это расхолаживает. Безусловно, в это потом вкладывается российская пропаганда", — заявил советник руководителя ОПУ.

Он подчеркнул, что в первый год полномасштабного вторжения никто даже не думал о том, что можно украсть, ведь все осознавали ситуацию.

"Соответственно, если мы репутационно выглядим так, если мы репутационно выглядим не очень положительно в том или ином направлении, то почему мы ожидаем от партнеров, что они будут продолжать настойчиво нас поддерживать, как это было в начале войны?" — подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОПУ также назвал четыре компонента, которые помогут урегулировать ситуацию:

Первая составляющая — государственные институты. По словам Подоляка, государство должно проводить следственные действия по ситуации и выносить соответствующие приговоры.

Вторая составляющая — репутация. Нужно объяснить партнерам, что Украина осознает существование коррупции, но делает достаточно жесткие шаги, чтобы преодолеть это.

Третья составляющая — изменения в обществе. Общество не может терпеть подобные действия.

Четвертая составляющая — журналистская работа. Журналисты должны проводить четкие расследования с конкретными фактами о ситуации в стране.

Напомним, экономический аналитик Павел Себастьянович заявил, что НАПК, вероятно, также привлечен к коррупционным скандалам во МСЭК с покупкой фиктивных инвалидностей.

Мы писали о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко уволил руководство МСЭК и профильного департамента Минздрава. Также в Украине проведут проверки диагнозов у всех должностных лиц.