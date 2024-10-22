Шмигаль повідомив про перші кадрові зміни у МОЗ

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко почав виконувати окремі рішення, які були ухвалені під час засідання РНБО. Так, він звільнив керівництво МСЕК та профільного департаменту МОЗ.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 22 жовтня у Telegram.

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За словами прем'єра, очільник МОЗ Віктор Ляшко вже звільнив керівництво медико-соціальної експертної комісії та профільного департаменту міністерства, який відповідає за координацію діяльності МСЕК. Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні РНБО.

Крім того, буде проведена перевірка і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані — у першу чергу посадовцям.

"Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК", — зазначив Шмигаль.

Скриншот допису Шмигаля

Раніше заступниця голови Офісу Президента Ірина Верещук заявила, що чиновникам не вдасться уникнути відповідальності за фіктивні рішення МСЕК. Зокрема, сьогодні Генпрокурор Андрій Костін подав заяву на звільнення.

Також в Україні перевірять діагнози всіх чиновників, зокрема це стосується топпосадовців. А МОЗ та Мінсоцполітики повинні невідкладно подати зміни до законодавства.